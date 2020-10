Secretul lui Alexandru Rafila s-a aflat. Cine a fost, de fapt, tatăl său și legăturile cu securitatea

Doctorul Alexandru Rafila, cel puțin în această perioadă, a fost unul din cei mai vizibili vorbitori în timp de criză. Reprezentatul OMS pentru România, din punct de vedere profesional, doctorului Rafila nu i se poate reproșa nimic.

Profesorul Alexandru Rafila este în prezent șeful Departamentului de microbiologie al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și al Institutului Național pentru Boli Infecțioase „Matei Bals” din București, România.

A obținut diploma de medicină în 1987 și a obținut o diplomă de doctorat în microbiologie în 2004. Este specialist în medicină de laborator / microbiologie și sănătate publică din 2000. Este, de asemenea, consilier personal onorific al ministrului sănătății pentru politici de sănătate. În plus, este director al Aspen Healthcare & Quality of Life Program.

Pe lângă poziția sa în România, expertiza profesorului Rafila este pe deplin recunoscută ca expert pentru OMS, NATO și Comisia Europeană. A fost, în perioda 2014-2017, membru al Comitetului permanent al Biroului regional al Europei al OMS și a reprezentat România în Consiliul de administrație al ECDC, în perioda 2009-2014. Recent a fost ales de Adunarea Mondială a Sănătății pentru a reprezenta România în Consiliul de administrație al OMS.

Recent, doctorul Rafila a fost racolat în cadrul PSD pentru Alegerile Parlamentare de anul acesta. Și, cum era și normalș, pres a început să-i investigheze trecutul și originile. În acest contxt Alexandru Rafila, într-un interviu acordat DIGI24, a decis să scoată la iveală anumite lucruri din trecut. Printre multele dezvăluiri acesta a recunoscut că tatăl său, în perioada comunistă, ar lucrat la Arad în aparatul Securității, până în 1949.

În același interviu doctorul a mai declarat că multe din informațiile date publicității despre trecutul tatălui său nu concordă cu realitatea, sau sunt informații eronate. Rafila a recunoscut că acest lucruri l-au afectat și încă îl mai afectează. În același timp a ecunoscut că nici înfierarea presei nu îi face bine.

”Mă afectează, sigur, și emoțional, dar nu văd unde este vina mea pentru că sunt fiul tatălui meu. Mi se pare absolut de nepermis modul în care este prezentat acest lucru. Ajungem într-o situație paradoxală, eu am mai spus lucru ăsta: oricine are o intenție bună și încearcă să ajute la clarificarea unor probleme, la îmbunătățirea imaginii Parlamentului, la schimbarea mentalității că oamenii merg în Parlament în interesul personal, nu în interesul public, oricine face acest lucru este automat atacat sau se încearcă excluderea lui.Eu n-am de ce să renunț la ceea ce am început, nu cred că a avea o opțiune social-democrată este un lucru rușinos.”, a declarat Rafila la Digi 24.