Secretul Lămâiei Stănescu, femeia care o amenință pe Mirela Vaida. Ce legături periculoase ar avea în Spania

Au apărut noi dezvăluiri despre Lămâia Stănescu, amica agresoarei Mirelei Vaida. Reporterii ”Acces Direct” au descoperit o fostă cerșetoare, Anca, care susține că a cunoscut-o pe complicea Antoanelei Grigoraș. Circumstanțele în care s-au cunoscut ridică multe semne de întrebare.

Lămâia Stănescu ar fi lucrat în Spania pentru o rețea de cerșetorie. Aceasta ar fi fost pusă să și conducă grupul timp de două săptămâni, timp în care cea pe care a înlocuit-o a fost nevoită să se întoarcă în România. În ediția de miercuri a emisiunii ”Acces Direct” s-a prezentat chiar una dintre femeile pe care le-a ghidat pe când complicea Antoanelei era liderul formațiunii. Cerșetoarea Anca, cunoscută drept ”Năsoasa”, persoană cu ștate vechi în mafia milei, ar fi trecut granița României, acolo unde ar fi cunoscut-o pe Lămâia.

„Ea era cea care venea și îmi lua banii. Prima dată am fost în Spania și acolo am fost însoțită de ea. Ea nu cerșea atunci, doar ne supraveghea și ne lua banii. Am încercat să fugim, dar nu aveam acte. Lămâia era o perversă, ea era elegantă, nu era îmbrăcată ca o cerșetoare.

Ea era deșteaptă, era instruită, aranjată. În acele două săptămâni a fost șefa mea. Am știu de la început că este pusă să-mi ia banii. Ea nu vorbea cu mine, doar îmi lua banii. Lămâița i se spunea. După cele două săptămâni nu am mai văzut-o”, a spus femeia.