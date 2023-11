Secretul frumuseţii Sofiei Vicoveanca. Interpreta are un ten de invidiat la 82 de ani, cum îl menţine: „Dumnezeu mă iubește” EXCLUSIV

Sofia Vicoveanca are, și la 82 de ani, un ten impecabil, sfidând cu brio trecerea timpului. Întrebată de Playtech Știri, care ar fi secretul tinereții fără bătrânețe, solista de muzică populară ne-a oferit un răspuns cu tâlc: ”Nu sunt rea, nu stau la vorbe rele și urâte”.

De altfel, i-a și dat replica Elenei Merișoreanu (76 de ani), solista care recunoaște că apelează adesea la medicul estetician, pentru niscaiva îmbunătățiri la nivelul feței.

Nu mai este un secret că numeroase artiste apelează, chiar și după vârsta de 30 de ani, la ajutorul medicului estetician, pentru a scăpa de riduri și pentru a avea un ten perfect.

Și Elena Merișoreanu a recunoscut că, în tinerețe, și-a tatuat sprâncenele, la un salon de înfrumusețare din America, dar și conturul ochilor, pentru un machiaj permanent. Plus că face injecții de întinerire, pentru a arăta cât mai bine la emisiunile televizate, unde camera de filmare nu ”iartă” nicio imperfecțiune.

Chiar și recent, solista a bifat un astfel de tratament, cu efect imediat, pentru solicitanta perioadă de Sărbători, în care are agenda plină de spectacole:

„Mi-am făcut şi eu injecţii cu acid hialuronic, dar nimic mai mult. Vreau să spun că Ștefania mi-a făcut tatuajul cosmetic, mi-a făcut buzele, sprâncenele, în sfârșit, scap de culoarea albastră. Mă fac după vârsta mea, nu pot să mă duc să mă îmbrac ca tinerii, că dau pe afară. Mă îmbrac după vârstă, cum arăt. Sunt la cură de slăbire și chiar am slăbit, că văd la ce pun pe mine”, declara artista, la Kanal D.

Iată însă ce spune Sofia Vicoveanca despre intervențiile estetice ale colegelor ei de breaslă, inclusiv ale Elenei Merișoreanu, în condițiile în care ea nu a apelat niciodată, până la 82 de ani, la astfel de ”trucuri”, în valoare de sute de euro ședința:

”Fiecare face ce vrea, nu condamn pe nimeni, dar la mine nu este cazul. Eu zic că încă arăt bine, pentru anii mei, Dumnezeu mă iubește și mă ține în putere. A mai venit o nebună, ca să mă controleze, în tren, se uita de aproape la mine, mă studia, ca să vadă cu ochii ei dacă am operații estetice la față.

Dar, nici nu mă gândesc să îmi fac, nu este cazul, am și gena bună, semăn cu mama mea, deși am fost tare necăjite, am fost refugiate”, ne-a mai mărturisit Sofia Vicoveanca.