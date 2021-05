Secretul emisiunii Next Star sezonul 10, divulgat de Ștefan Bănică Jr. Ce au făcut producătorii, în plină pandemie

Sezonul cu numărul 10 al emisiunii Next Star va debuta mâine, de la ora 20:00, la Antena 1, iar din juriu fac parte Ștefan Bănică Jr., Loredana Groza și Dorian Popa.

Ștefan Bănică Jr. și Loredana Groza au venit azi în platoul Observatorului pentru a vorbi despre surprizele acestui sezon inedit de talente. De altfel, cei doi jurați nu s-au mai văzut de o lună, de când s-au încheiat filmările acestei emisiuni.

Despre calitatea lor de jurați ai acestei emisiuni a vorbit Ștefan Bănică Jr., spunând că talentele copiilor care au venit la această emisiune sunt tot mai diverse, iar emisiunea a fost filmată în două părți, prima parte filmându-se anul trecut, iar cea de-a doua parte, anul acesta.

”Avem si comici, avem si roast-uri. Eu am fost acolo ca un spectator, cu un cuvant de spus, dar in fata copiilor trebuie doar sa te uiti sa te imbogatesti cu puritatea lor, ei nu mint, nu au masti, oamenii trebuie sa fie interesati sa se uite. Acest Next Star s-a filmat intr-un an de zile in 2 parti, din cauza pandemiei. Incepnd de maine e filmat acum un an, iar cealaltata jumatate de emsiunii am terminat o acum o luna”, a spus, Ștefan Bănică Jr, iar ideea a fost continuată de Loredana.

”Vreau sa va ganditi ca acesti copii au evoluat intr-un an de zile, li s-a schimbat vocea”, a spus Loredana.

”Copiii cresc foarte repede si asa o sa vedeti diferenta, între cum erau anul trecut. Unii sunt care fac performanta de mici, altii canta, altii apar care nu au nicio legatura cu numarul in sine, spectacolul este ad-hoc”, a mai dezvăluit Ștefan Bănică Jr.