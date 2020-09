Secretul căsniciei Loredanei Groza. Ce îi face soțului său, de 22 de ani, de o iubește la nebunie

Loredana Groza are o căsnicie de invidiat, iar doamnele și domnișoarele o întreabă constant pe rețelele de socializare care este secretul. Cum reușește să-l facă pe tatăl copilului ei să o iubească de 22 de ani încoace?

Loredana Groza, secretul unei căsnicii fericite. Ce îi face soțului?

Deși este o fire extrem de trasparentă, exuberantă și nebunatică atât în cadrul concertelor, cât și în emisiunile unde este prezentă, lucrurile stau altfel când vine vorba de viața personală. Loredana Groza este în vizorul publicului de zeci de ani și continuă să fie una dintre cele mai mari artiste de la noi. A reușit ca de-a lungul timpului să se reinventeze, să atragă priviri și să le pună semne de întrebare celor care o privesc. Cu toate astea, a reușit să separe bine viața profesională de cea personală, așa că fiica și soțul ei au rămas în urmă, așa cum și-au dorit. Mulți o compară cu Madonna, dar viața amoroasă a româncei noastre n-a fost și nici nu va fi la fel de stufoasă și intrigantă precum cea a vedetei internaționale. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, juratul de la X Factor a mărturisit că încearcă să fie o mamă bună și să devină mama de care copilul ei are nevoie. Atunci când este acasă, vedeta încearcă să lase totul deoparte și să se dedice exclusiv familiei sale – gătește, face curat, dar nu se numește o gospodină ideală. Cunoscuta cântăreață a mai adăugat că soțul ei nu a fost niciodată gelos și că tocmai acest detaliu a contat chiar din momentul în care s-a decis că-i va fi partener.

„Secretul e să nu fii gelos, să ai încredere, să îi lași spațiu mereu celui de lângă tine, să nu îl sufoci, să nu îl controlezi, și atunci când există acea încredere și acea relaxare, degajare, cred că relația nu e atât de solicitantă. Suntem în showbiz amândoi, și atunci înțelegem problemele și putem să ne susținem reciproc”

Cine este soțul ei și cu ce se ocupă?

Lore este căsătorită cu Andrei Boncea, cel cu care are un singur copil. Bărbatul nu este activ în viața mondenă, însă nu este departe de domeniul artistic, fiind producător de film. Acesta are în palmares producții celebre precum: Supraviețuitorul, Fire and Ice: Cronica Dragonilor și Garcea și oltenii. De asemenea, soțul Loredanei a produs filme românești de succes ca: Furia sau California Dreaming, cât și seriale TV pentru Pro TV și Acasă TV.

„De la început, amândoi am zis că așa e cel mai bine. Andrei e un tip foarte discret și nu vrea să stea în lumina reflectoarelor. E suficient să fie o persoană în casă care să atragă atâtea blițuri”, a răspuns Loredana atunci când a fost întrebată de ce soțul ei nu o însoțește în aparițile publice.