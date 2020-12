Secretul care a fost ținut ascuns de Prințesa Diana. Ce s-a întâmplat la nunta regală, nimeni n-a știut până azi

Misterul celei de-a doua rochii de mireasă secrete a prințesei Diana care a dispărut din studio. Prințesa Diana i-a cerut lui Elizabeth și lui David Emanuel să-i proiecteze rochia de mireasă și au venit cu o rochie din tafta cu 10.000 de perle și o trenă lungă de 25 de metri.

Secretul care a fost ținut ascuns de Prințesa Diana

Rochiile de mireasă regale constituie întotdeauna un subiectul fascinant, cu analize și inspirație, dar unele rămân în mintea noastră mai mult decât altele.

Rochia uimitoare a prințesei Diana a devenit una dintre cele mai faimoase rochii de mireasă din istorie și chiar și persoanele născute la mult timp o pot recunoaște. Dar designerii care au creat-o, au mai creat și o rochie alternativă pe care să o poarte – însă au păstrat-o complet secretă. Aceștia nu au dezvăluit asta nici măcar miresei sau restului familiei regale. De altfel, Elizabeth și David Emanuel au fost însărcinați cu proiectarea și confecționarea rochiei din tafta, care avea 10.000 de perle și o tren impresionantă de 25 de metri.

Cuplul a fost conștient de fascinația din jurul rochiei și a depus eforturi extreme pentru a păstra secretul designului, inclusiv distrugerea schițelor imediat după ce i-au fost arătate Dianei, pentru a se asigura că nu vor putea cădea niciodată în mâinile greșite. Dar, în cazul în care s-a întâmplat cel mai rău, au făcut și o rochie de rezervă. Era similar cu originalul, cu același tafta din mătase de fildeș. Cu toate acestea, nu a existat dantelă.

Ce s-a întâmplat cu rochia de mireasă

Într-un interviu pentru revista People, din 2011, Elizabeth a spus: „La vremea respectivă am vrut să ne asigurăm absolut că rochia a fost o surpriză. Nu am încercat-o pe Diana. Nu am discutat niciodată despre asta. Am vrut să ne asigurăm că avem ceva acolo; a fost pentru propria noastră liniște sufletească, într-adevăr.”

Într-un alt interviu, Elizabeth a declarat pentru Daily Mail că nu au terminat niciodată rochia și că au finalizat doar trei sferturi din ea. Ea a spus: „Pur și simplu nu am avut timp să o realizăm în întregime, așa că nu s-a făcut nicio broderie sau finisaj”.

Elizabeth a mai declarat pentru Daily Mail: „Nu știu dacă am vândut-o sau am depozitat-o. A fost o perioadă atât de aglomerată. Sunt sigură că va apărea într-o pungă într-o zi!”

Pe lângă cele două rochii principale, cuplul a făcut o a treia, o replică exactă a rochiei reale a Dianei, care va fi expusă la Madame Tussauds.