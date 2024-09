Secretul bine ascuns al lui Dan Negru. Ce nu ai știut niciodată despre celebrul prezentator TV: „Îmi plăceau mult de tot”

Dan Negru este una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din showbizul românesc, cu o carieră de peste două decenii în domeniu. Născut pe 23 februarie 1971 la Timișoara, Dan Negru a devenit o figură emblematică datorită talentului său de prezentator și a abilitații de a crea formate de emisiuni care au captat atenția unui public larg.

Dan Negru, gazda emisiunii „The Floor”, difuzat pe Kanal D în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21:00, este unul dintre cei mai iubiți oameni de televiziune din România.

Supranumit “Regele audiențelor” pentru succesul înregistrat de-a lungul timpului cu o suită de formate diverse, acesta se declară un mare iubitor de quiz-uri, show-urile care antrenează mintea și spontaneitatea. Însă, ceea ce nu știau fanii despre Dan Negru este pasiunea lui pentru timbre, nasturi metalici, mingi de fotbal și autografe

„Era o modă pe atunci să colecționezi timbre. Colecționam timbre, încă le mai am. Și, la un moment dat, colecționam nasturi. Erau nasturi metalici, când eram copil, și îmi plăceau mult de tot. Am avut multe colecții, acum dacă stau să mă gândesc; țin minte că am avut și colecție de mingi de fotbal, unele chiar cu autografe. Mă duceam la vestiare și luăm autografe, dar la fotbaliștii de la Poli Timișoara de atunci. Timbre, mingi de fotbal, autografe și nasturi, asta colecționam”, a declarat Dan Negru.