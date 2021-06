Secretul Andreei Raicu pentru o siluetă de invidiat. Ce nu face niciodată vedeta TV

Andreea Raicu are un still de viață foarte sănătos și promovează în mediul online o alimentație corectă și multă mișcare.

De fapt, ea a dezvăluit secretul siluetei sale perfecte, pe lângă o alimentație sănătoasă și mișcare zilnic. În plus, vedeta nu consumă lactate, gluten sau zahăr, iar carne mănâncă foarte rar.

Vedeta a vorbit, la un moment dat, despre faptul că s-a confruntat cu stări de anxietate care au avut ca efect fizic faptul că nu mai putea merge. Acum, ea a vorbit despre meditație ca fiind lucrul care o ține în echilibru.

În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport. În ce pri­veș­­te alimentația, am adaptat-o la nevoile organis­mu­lui meu (nu mănânc gluten, lac­tate, zahăr, iar car­­ne mănânc foarte rar, doar atunci când simt ne­vo­­ia), și am grijă să mă hidra­tez…”, a povestit vedeta în cadrul unui interviu.

Andreea Raicu a avut o experiență extrem de neplăcută, care i-a cauzat probleme de ordin fizic.

Vedeta a vorbit despre faptul că nu a mai putut să meargă din cauza unui blocaj mental. A mers să își facă toate analizele. A apelat la energeticieni și reikiști, însă nimic nu a funcționat.

„A fost un semnal foarte mare de alarmă și nu este singurul, Au mai fost. Dacă nu vezi că trebuie să te oprești, vine viața și te oprește. Eu nu am mai putut să merg două săptămâni. Eram într-o situație foarte importantă în business, trebuia să iau o decizie și nu puteam să o iau, mi-era frică să o iau. M-a ajutat viața să o iau.

Țin minte că eram la cosmetică și eram foarte liniștită. Viața mea se rupe în două și eu sunt foarte liniștită, ce Dumnezeu se întâmplă? Îmi trece un gând: ești foarte liniștită pentru că ai să mori (…) Era Vinerea Mare, era ziua prietenei mele foarte bune și a făcut o mică întâlnire, am mers la ea, și la un moment dat mi s-a făcut foarte rău. Am zis că trebuie să merg acasă, Am reușit să ajung acasă, am intrat, m-am așezat pe canapea și nu am mai putut să merg. Nu aveam nicio problemă (n.r. de sănătate).

E foarte greu să concepi că nu poți să mergi. Când am acceptat faptul că nu pot să merg, m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu, acum și asta? A fost cineva la mine, am fost la spital, am făcut toate testele posibile. Mi se părea că e ceva îngrozitor ce trăiesc. Eu puteam să-mi mișc picioarele în dreapta, în stânga, dar în față nu. Era absolut șocant.

Plec din București într-o clinică, trăiam acest zbucium, nu puteam să mă împac cu toată treaba asta. Vine un moment în care decid: ok, asta e viața mea acum și va trebui să iau o decizie în plan de business ca să pot să merg mai departe. În momentul în care am luat această decizie, împăcată în interiorul meu, am putut să merg fizic. Mă gândeam că dacă nu merg înainte, unde o să mă duc? Pe lângă faptul că am făcut toate CT-urile, RMN-uri, am chemat toți energeticienii, toți reikiștii, nimeni nu a putut să mă ajute.

Care este mesjul pe care l-am descifrat? Nu mai e drum înainte, este în dreapta sau în stânga (…) Corpul ne transmite niște semne pe care nu știm sau nu vrem să le descifrăm. Ne împinge să facem o schimbare, iar nouă ne este frică de schimbări. E unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viață”, a dezvăluit Andreea Raicu în podcastul găzduit de Mihai Morar.