Andreea Raicu, nud la 43 de ani. Andreea Esca a reacționat imediat

Andreea Raicu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai frumoase, distinse și apreciate vedete de televiziune din România. La 43 de ani, frumoasa brunetă pare să fi descoperit secretul frumuseții veșnice, având un chip de adolescentă și un trup sculptat parcă de dalta zeilor.

Deși este obișnuită să fie în centrul atenției, Andreea Raicu a fost întotdeauna discretă cu viața ei privată. Cu toate acestea, recent, fosta prezentatoare de la Big Brother și-a șocat admiratorii de pe Instagram când a postat o fotografie cu ea în costumul Evei.

Diva a făcut publică o fotografie alb-negru, în care apare goală, sprijinită de un perete. Ipostaza senzuală în care este surprinsă bruneta i-a lăsat mască pe admiratorii săi de pe Instagram, care au rămas muți de uimire. Conform spuselor vedetei, poza respectivă este scoasă „de la naftalină” de anul trecut, din perioada izolării la domiciliu.

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a fost mesajul care a însoțit fotografia buclucașă de pe Instagramul Andreei Raicu.