Secretul Adinei Halas pentru o siluetă de fotomodel, la plajă: ”Zilnic fac 10.000 de pași”. Rețeta ei de post rapidă și ieftină EXCLUSIV

Adina Halas, fosta asistentă tv a lui Mircea Badea, ne oferă, în exclusivitate pentru Playtech Știri, câteva sfaturi prețioase, pentru a arăta impecabil, la plajă, în vacanța de vară. Ce să mâncăm, în Postul Paștelui, ca să nu ne îngrășăm? Iată rețeta ei gustoasă, cu timp de preparare redus, perfectă pentru o dietă sănătoasă.

Vedeta tv Adina Halas are, și acum, la vârsta de 43 de ani, o siluetă impecabilă, dovadă stând și fotografiile de pe plajă, din vacanțele exotice, în care își etalează trupul de fotomodel. Însă, nu fără eforturi și fără sacrificii culinare. Recunoaște că este foarte atentă la alimentație, iar plimbările zilnice, în aer liber, fac parte din stilul de viață sănătos al vedetei tv:

”Eu am alergat mult, într-o vreme, ba chiar am făcut și un semimaraton, de 21 de kilometri, mă antrenam pe pista de atletism sau prin parcurile Herăstrău și Tineretului. În prezent, nu mai alerg, din cauză că timpul nu-mi mai permite. Dar, mă mișc foarte mult, zilnic, mă ocup de copil, îl duc la școală, apoi plimb cățelușa noastră. Iar sâmbăta și duminica facem plimbări mai lungi, prin parcuri. În fiecare zi, am stabilit o limită de 10.000 de pași, pe care însă o depășesc. Plec destul de des din țară, în excursii, căci sunt și creator de conținut, iar în străinătate merg mai mult, fac cam 15.000 de pași zilnic”, ne-a declarat Adina Halas, în exclusivitate pentru Playtech Știri.