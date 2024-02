Adina Halas, totul despre operația care a întinerit-o brusc: ”Efectul durează 10 ani!”. Câți bani a plătit ca să arate ca pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea EXCLUSIV

Adina Halas este adepta operațiilor estetice. De curând, ea a apelat din nou la ajutorul medicului estetician pentru a corecta micile imperfecțiuni din jurul ochilor, care s-au instalat odată cu trecerea timpului. Vedeta de televiziune ne-a vorbit despre intervenția chirurgicală în urma căreia pare cu peste 20 de ani mai tânără. Am aflat și câți bani trebuie să scoți din buzunar ca să întinerești brusc.

Adina Halas, în vârstă de 43 de ani, a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre operația de blefaroplastie, de pleoape lăsate mai pe înțeles, pe care a făcut-o recent. Ce a determinat-o să apeleze la medicul estetician?

”Eu am făcut o operație la pleoapa de jos. Cearcănele au fost mereu marea mea problemă. Nu aveam destulă grăsime în jurul ochilor. Odată cu trecerea timpului, am apelat la injecții cu acid hialuronic. O vreme a funcționat, dar cu timpul pielea de sub ochi se lasă și, orice ai mai face, oricâte aparate inovatoare ai folosi, se corectează numai prin bisturiu. Nu de alta, dar, dacă injectezi o cantitate prea mare de acid hialuronic, acesta poate migra.

Mă bătea de mult timp gândul de a face această operație. Vreo trei ani m-am tot documentat. L-am cunoscut pe doctor, am colaborat foarte bine, iar operația a fost chiar simplă, cu anestezie locală. Doctorul îți explică, pas cu pas, ce urmează, ce se întâmplă.

Atmosfera este haioasă, simpatică. Nu simți nimic, dar eu oricum am o toleranță mare la durere. Totul durează cam o oră”.