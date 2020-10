Secretul Adelinei Pestrițu s-a aflat: și-a pus scaune erotice în noua casă. La ce sunt folosite, de fapt

Adelina Pestrițu îşi uimeşte, din nou, fanii. Vedeta şi-a cumpărat scaune erotice pentru noua casă şi a pus fotografiile în care le foloseşte direct pe Instagram.

Adelina Pestrițu şi-a obişnuit fanii cu ţinute extravagante, maşini luxoase şi fotografii incendiare, însă de data asta admiratorii brunetei au rămas fără cuvinte. Fosta prezentatoare TV a postat pe contul său de Instagram câteva fotografii din noua casă, iar internauţii au observat imediat câteva piese de mobilier atipice. Mai exact, aceştia au comentat despre scaunele erotice pe care vedeta şi le-a achiziţionat de curând, mulţi întrebând dacă nu cumva sunt chiar mulaje făcute după trupul ei.

Se pare că Adelina nu este prima vedetă care îşi cumpără astfel de piese de mobilier. În urmă cu aproape zece ani, Pepe şi-a cumpărat, chiar după despărţirea de Oana Zăvoranu, patru astfel de scaune, inspirate după formele modelului Catrinel Menghia. La vremea respectivă, cântăreţul a plătit în jur de 4.000 de euro pentru acest moft. Şi Mihaela Rădulescu, prezentatoarea emisiunii “Ferma”, are în casa din Monte Carlo aşa ceva.

„Chiar nu am ştiut, mie mi-au plăcut scaunele. O s-o invit pe Catrinel acasă la mine să vină să probeze scaunele, să vedem cum se potriveşte, ca să fac şi o glumă. Am fost însă supărat pentru că mi-au greşit comanda, în loc să-mi aducă doar două cu fund de femeie şi două cu posterior de bărbat, am primit patru la fel. Probabil e un semn că trebuie să primesc patru fete la mine acasă, în acelaşi timp. Dacă nu reuşesc să le schimb, o să mai cumpăr un scaun pentru mine”, a declarat atunci Pepe.