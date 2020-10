Adelina Pestrițu revine ca prezentatoare! Bruneta a făcut anunțul mult așteptat de fani

Adelina Pestrițu este prezentă în fiecare zi pe rețelele de socializare. Deși a trecut printr-un impas în urmă cu ceva timp, vedeta are acum zâmbetul pe buze și este pregătită pentru proiecte noi. Frumoasa brunetă revine ca prezentatoare.

Face parte din showbiz-ul românesc de ani de zile, de mult timp apare pe micul ecran, însă Adelina Pestrițu reușește mereu să surprindă cu proiectele în care se implică. Anul trecut, bruneta a reprezentat România la Los Angeles unde a câștigat premiul pentru ”Cel mai bun influencer” din România. Pe rețelele de socializare este urmărită de aproximativ patru milioane de fani.

În anii trecuți, obișnuia să apară des pe micul ecran, în postura de prezentatoare. Alături de Mădălin Ionescu, Adelina a fost moderatoarea unei emisiuni la Kanald D. Seară de seară apărea la TV, prezentând diverse subiecte, însă în 2016 Adelina Pestrițu a pus capăt acestui capitol din viața ei, făcând și primele declarații:

„Dragii mei, la începutul fiecărui an, întâmplător sau nu, conduita noastră profesională întâmpină modificări. Am ales să vă scriu gândurile mele aici, pe EDA Magazine, fiind sursa cea mai sigură, cel puțin în ceea ce mă privește, pentru a lămuri o situație fără a lăsa loc de alte speculații. În urma unei analize amănunțite pe o perioadă lungă de timp și a dorinței mele de reorganizare, am luat decizia de a schimba ceva în viața mea. Am hotărât că este momentul unei astfel de schimbări pe plan profesional, lucru care s-a și întâmplat.

Colaborarea mea cu trustul Kanal D s-a încheiat, dat fiind faptul că planurile noastre de viitor nu mai coincid. A fost o colaborare frumoasă, pe parcursul celor 6 ani, în care practic am evoluat împreună și am avut extrem de multe de învățat. De-a lungul acestei colaborări, am cunoscut oameni deosebiți, cu care m-am înțeles de minune și cărora le ofer tot respectul meu. Această colaborare s-a încheiat de comun acord și vreau să le mulțumesc celor din conducerea Kanal D, dar și echipei cu care am petrecut 12 ore/zi în redacție. Este momentul pentru o nouă etapă în viața mea și pentru noi începuturi. Sunt mândră că am făcut parte din acest trust timp de 6 ani și le doresc mult succes și pe viitor.”