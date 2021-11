Secretele lui Radu Dumitrescu de la Masterchef, dezvăluite La Măruță. Ce meserii a avut și cum a slăbit 40 de kg vedeta PRO TV

Radu Dumitrescu de la Masterchef și-a dezvăluit toate secretele! Celebrul chef a mărturisit ce meserii a avut înainte de a asculta de adevărata lui chemare. În același timp, vedeta PRO TV a povestit cum a început să gătească. Nu mulți știu aceste lucruri despre el!

Radu Dumitrescu face parte din juriul Masterchef, așa că acesta a vorbit despre ce se întâmplă în celebra emisiune. Mai mult, acesta a mărturisit că pasiunea pentru gătit a descoperit-o mai târziu, după ce a lucrat în bancă și ca grădinar în Spania.

„Concurenții sunt mișto. La început îi vezi pe mulți, apoi îți dai seama că nu trebuie să atașezi de nimeni. Sunt câțiva care au potențial să fie noul Masterchef. Sunt oameni normali, civili cum le zicem noi, care încearcă să își găsească o cale.

M-a certat mama că am plecat de la bancă, aveam și eu o pensie serioasă. M-am făcut grădinar prima oară. Am fost gras, m-am îngrășat pe fond nervos. Am fost grădinar în Spania timp de un an.

A fost cea mai mișto perioadă din viața mea din punct de vedere mental. Eram beat într-o seară, am pus niște poze pe niște site-uri și așa am început (n.r. cariera sa în bucătărie).”, a povestit el la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.