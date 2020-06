Secretele din trecutul medicului Virgil Musta. Ce s-a aflat acum despre doctorul minune de la Timișoara

Cunoscutul medic Virgil Musta este extrem de cunoscut în România, mai ales datorită faptului că a fost cel care a vindecat cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19. Ce secrete ascunde celebrul doctor din Timișoara?

Trecutul necunoscut al medicului Virgil Musta

Numele Virgil Musta a fost deseori auzit în timpul pandemiei de coronavirus datorită faptului că a fost în prima linie a luptei cu COVID-19. Doctorul a reușit să vindece cei mai mulți pacienți și a venit cu o nouă perspectivă atunci când România era terifiată de ceea ce avea să urmeze. Puțini știu, însă, că medicul a fost căpitanul echipei naționale de fotbal a medicilor din România în urmă cu 10 ani, conform gsp.ro.

Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit cum în tinerețe credea că o să urmeze altă traiectorie, orientată spre sport, pentru că făcuse tenis de performanță. „Eu am făcut tenis de performanță când eram tânăr. Apoi, după ce am intrat la facultate, n-am mai făcut tenis, dar am avut o echipă foarte bună de fotbal. Am câștigat tot ce însemna meci de fotbal la nivel de facultate, pe teren mic (…) Am fost căpitan, aveam cea mai mare autoritate!”, își amintește Virgil Musta.

„Eram adunați din diferite zone ale țării”

Din păcate, finanțarea și organizarea echipei au dus în cele din urmă la sfârșitul aventurii sale sportive, așa că a continuat să joace fotbal doar de plăcere, alături de prietenii apropiați. Cu toate astea, doctorul a susținut că a fost o experiență plăcută și de neuitat.