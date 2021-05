Sebastian Chitoșcă și Albert Oprea s-au ‘ciondănit’ la Survivor România. De la ce s-au certat

Între Sebi și Albert de la Survivor România 2021 a avut loc un ”atac”. Cei doi și-a spus cuvinte grele în cel de-al doilea joc pentru imunitate.

Au fost tensiuni mari la cel de-al doilea joc pentru imunitate, iar Sebi și Albert s-au certat. De altfel, cel de-al doilea joc pentru imunitate a fost intens și plin de adrenalină. Sebi a reușit să aducă punctul echipei lui, iar lui Albert i-a spus că trebuie să joace cu concurenții buni, fiind unul dintre cei mai vechi concurenți de la Survivor România 2021. De asemenea, i-a mai spus acestuia să nu-i mai aleagă pe cei noi, pe care nici nu-i poate învinge.

De altfel, mai în glumă, mai în serios, cei doi s-au încăierat de-a dreptul, pe motiv că Faimosul și-a dorit să concureze cu el pe traseu, iar acesta nu l-a ales. În plus, Faimosul nu s-a oprit din a-i demonstra lui Albert că este un concurent slab, ba chiar i-a spus că Adelina, care a intrat de două zile în competiție, a reușit să aducă mai multe puncte echipei Războinicilor.

Albert a fost propus iar spre eliminare, întrucât coechipierii săi sunt de părere că locul său nu mai este în competiția Survivor România 2021 deoarece nu colaborează cu echipa și este retras.

Cu toate că Războinicii îl vor pe Albert acasă, publicul l-a votat mai mereu și l-a adus în topul concurenților favoriți.

În ediția de ieri a emisiunii Survivor România 2021, prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că în pericol de eliminare, în această săptămână se mai află și Maria, ea fiind cel de-al doilea concurent din echipa Războinicilor nominalizat spre eliminare.

”Nu este prima dată când sunt nominalizată am mai fost împreună și cu alți colegi, printre care ai ieșit Vera.

Mă simt, nici nu știu cum mă simt, pur și simplu vreau să spun că am făcut tot ce am putut pe traseu, am dat tot ce e mai bun, în camp poate nu m-am descurcat cel mai bine, dar am încercat și cum va fi, va fi, dacă o fi să ies, ies eu, dacă va fi să iasă alticineva, va ieși altcineva.”, a afirmat Maria.