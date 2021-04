Albert Oprea, decizie radicală la Survivor România 2021. Ce mesaj a transmis publicului

E război la Survivor România 2021. Scandalul se poartă în echipa Războinicilor, între Sorin și Albert. Acesta din urmă, simțind presiunea creată în echipă după ce a ieșit favoritul publicului pentru a șaptea oară plus perioada sa mai puțin prolifică în concurs, a rostit o decizie neașteptată pentru coechipieri. Supraviețuitorul a transmis publicului, în Consiliu, că nu mai vrea să fie votat de către telespectatori.

Albert Oprea a făcut un apel către susținătorii lui. Războinicul îi roagă să nu-l mai voteze în competiție. Acesta a avut onoarea de a fi alesul publicului de șapte ori consecutiv. Decizia a venit în urma faptului că, de câteva săptămâni, nu mai aduce puncte. De altfel, și colegii săi au adus acest argument în fața telespectatorilor care l-au votat pe Albert.

„Eu am venit în față și am avut o discuție înainte de meci în ultima vreme am avut multe certuri, reproșuri, vibe-ul prost în echipa. Mi-am dat seama că eu sunt principalul vinovat mai ales din punct de vedere sportiv. Mi-am cerut scuze fiecăruia în parte dacă am greșit cu ceva. În ultimele săptămâni am fost cel mai slab din punct de vedere sportiv.

Nu am adus puncte, dar totuși am ieșit favoritul publicului ceea ce mi-a dat responsabilitatea să votez pe altcineva. Nu e corect că în momentul de față să fiu favoritul publicului. Mulțumesc publicului care m-a votat, să nu se înțeleagă greșit. Eu am venit aici să fiu cel mai bun, să ajut echipa. Deocamdată eu nu ajut echipa”, a declarat Albert.