Sebastian Chitoșcă rupe tăcerea. Ce i-au făcut fetele la Survivor România, de fapt

Consiliul de eliminare de duminică, 27 iunie, a fost unul dintre cele mai intense de până acum de la Survivor România. Sebastian Chitoșcă a părăsit competiția din Republica Dominicană, cu lacrimi în ochi. Fostul fotbalist de la FCSB a mărturisit ce îi făceau, de fapt, Maria Chițu și Elena Marin la Survivor România.

Competiția Survivor se apropie cu pași rapizi de marea finală, iar cei șase fantastici care au rămas în concurs au dovedit că sunt adevărați supraviețuitori. Maria Chițu, Andrei Dascălu, Zanni, Elena Marin, Albert Oprea și Marius Crăciun sunt cei șase concurenți care vor participa la probele individuale care încep joi, 2 iulie, la Survivor, pe Kanal D.

Proaspăt ieșit din concurs, Sebastian Chitoșcă a făcut primele declarații privind experiența sa de la Survivor România. Fostul Faimos a vorbit despre certurile pe care le-a avut cu Elena Marin și tot ce se întâmplă, de fapt, în culisele din jungla dominicană. Sportivul le-a declarat celor de la Wowbiz că fetele erau cele care refuzat contactul cu băieții și că ei ar fi făcut tot ce le era în putere pentru a evita conflictele cu ele:

„De multe ori, fara nicio gluma, cine impartea hrana ii dadea Elenei putin mai mult ca să nu creăm o discutie. Atunci cand cineva crede ca ai ceva cu el, si daca are mai mult in cana, crede că are mai putin. Discutam ca doi oameni si apoi isi activa modul drama, un mod care nu intelegeam de unde vine.

Am inceput sa ne dam seama de felul ei de a fi si am lăsat de la noi. La un moment dat era totul bie, dar pe ultima suta de metri ne-am arătat și ne-am spus iar supărările. Noi ni le spuneam foarte frumos si deodata discutia degenera foarte mult si nu aveai cum sa discuti altfel pentru ca te aducea intr-o stare in care totul era amplificat.