Din cauza cui s-a certat Zanni cu Ștefan la Survivor România, de fapt. Da, este vorba de o femeie

Abia acum s-a aflat adevărul. De ce s-au certat, de fapt, Zanni și Ștefan Ciuculescu la Survivor România. Fostul portar de la Rapid și FCSB a declarat cine a fost „mărul discordiei” dintre el și Faimosul trapper care a ajuns în etapa finală a competiției din jungla dominicană.

Survivor România se apropie cu pași rapizi de etapa finală a competiției. De joi, 2 iulie, cei șase concurenți rămași în concurs, Elena Marin, Zanni, Albert Oprea, Andrei Dascălu, Marius Crăciun și Maria Chițu vor începe probele individuale, acolo unde fiecare va lupta pentru el pentru a câștiga marele trofeu de la Survivor România.

Ștefan Ciuculescu a fost eliminat din concurs acum două săptămâni, iar recent a fost invitat la Teo Show de la Kanal D pentru a vorbi despre adevăratul conflict dintre el și Zanni. De ce s-au certat, de fapt, cei doi Faimoși și ce legătură a avut apropierea fostului portar de la Rapid de Elena Marin:

„Totul a început cu apropierea mea de Elena. N-a fost o apropiere competitiva, nu făceam planuri cu ea legate de coechipieri. Zanni a simțit nevoia să atragă atenția colegilor și oamenilor de acasă că mă duc să vorbesc cu Elena pe ascuns… au fost niște chestii care m-au deranjat. I-am cerut să vina cu probe, evident, n-a avut.

Am încercat să avem o discuție bărbătească, n-a vrut. La traseu le-am zis care era părerea mea, pe un ton mai ridicat. Când m-am dus să îl susțin pe Culiță, au început să comenteze și atunci mi s-a tăiat, aia a fost. Și acum îmi pare rău pentru ieșirea pe care am avut-o. Până la urmă, suntem bărbați și se mai întâmplă. Mama mi-a fost și antrenor. Când am ajuns acasă, mi-a spus că am greșit, dar știa că sunt bărbat și îmi asum niște lucruri. De-abia aștept să vină Zanni și Elena acasă, să ieșim la o cafea, să vorbim.