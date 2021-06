Cine a rămas în etapa finală de la Survivor România. Cei 6 concurenți care intră la individuale

Survivor România este, cu siguranță, cel mai dur, antrenant, solicitant și popular reality-show al momentului în România. Din zeci de participanți doar șase au reușit să ajungă în etapa finală în cadrul competiției din Republica Dominicană. Cine sunt cei șase concurenți care vor participa la probele individuale de la Survivor.

Mult a fost, puțin a rămas. Concurenții de la Survivor România au rămas șase. Dintre zeci de participanți doar ei au reușit să ajungă la probele individuale ale sezonului 2. Foamea, oboseala psihică și fizică, lipsa odihnei și condițiile grele de supraviețuire i-au întărit și i-au ajutat să parcurgă cele mai grele șase luni din viețile lor.

Ultimul joc de recompensă al săptămânii a fost intens, iar sportivii de la Survivor România s-au bucurat de a-i revederea pe participanții de la Survivor Grecia, pentru a face un rematch, în onoarea jocului de săptămâna trecută.

În cadrul Consiliului de eliminare de duminică, 27 iunie, Elena Marin și Sebastian Chitoșcă au fost în pericol de eliminare. În urma votului publicului, favoritul a fost Zanni, iar Faimosul care a părăsit competiția din jungla dominicană a fost Sebastian Chitoșcă.

Așadar, Maria Chițu, Albert Oprea, Marius Crăciun, Andrei Dascălu, Zanni și Elena Marin sunt concurenții de la Survivor România sezonul 2 care se vor lupta la individuale pentru a câștiga marele trofeu al competiției din Republica Dominicană. Probele individuale de la Survivor România sezonul 2 încep de joi, 2 iulie.

Albert: Am visat la acest moment de când am intrat în această competiție. Acum trebuie să dau tot ce am mai bun din mine. I-am făcut această promisiune tatălui meu în aeroport. Sper că toți sunt mândri de mine acasă.

Faimoșii și Războinicii vor deveni toți adversari pe teren. Fiecare dintre cei șase concurenți va lupta pe forțele proprii pentru a câștiga titlul de Survivor România și marele premiu în valoare de 250.000 de lei, puțin peste 50.000 de euro.

După ce au pierdut ambele jocuri pentru imunitate ale săptămânii, cei trei Faimoși au fost nevoiți să se nominalizeze între ei în cadrul unui Consiliu extrem de tensionat.

Războinicii au fost extrem de șocați atunci când au văzut că Zanni l-a votat pe prietenul său Sebastian în cadrul primului Consiliu de nominalizare al săptămânii. Trapperul a susținut că el credea că fostul fotbalist îl va propune pe el, ca astfel toți trei să aibă șanse egale la votul publicului. Publicul a decis, iar fostul Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România.

„Stiam, am presimtit lucrul asta. Le-am spus tuturor, si din echipa Razboinicilor si Faimosilor, ca simt ca voi pelca acasa. Ma bucur ca am ajuns pana aici, am dus steagul Faimosilor la nivel inalt, contra unor Razboinici care au aratat ca sunt Razboinici cu adevarat. Mi-am indeplinit multe obiective de cand am intrat in competitie si pana acum.

Tot ce-mi pare rau este ca nu am avut ocazia sa ma lupt cu Zannidache. Am plans, am ras in aceasta competitie. Am trecut prin lucruri prin care nu ma gandeam ca o sa trec. Ii respect pe toti de acasa care m-au sustinut. Consider ca meritam sa ajung mai departe. O parte din mine e fericita ca ma duc acasa, la familie. L-am cunoscut ca om pe Andrei, e unul dintre cei mai buni Razboinici. Mi-ar fi placut sa ajungem amandoi in finala si el sa ridice trofeul. Imi doresc ca el sa castige Survivor, le doresc bafta tuturor.”, a mărturisit Sebastian Chitoșcă la Consiliul de eliminare de la Survivor România.