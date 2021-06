Eliminare așteptată la Survivor România. Ce s-a întâmplat după anunțul lui Dan Pavel

Decizie incredibilă la Survivor România. Cine este Faimosul care a plecat din competiția Survivor România. Cu ochii în lacrimi, concurentul a spus că și-ar fi dorit să ajungă în finală alături de unul dintre Războinici. Cine este participantul din echipa roșie care a părăsit concursul.

Situație tensionată la Consiliul de eliminare de la Survivor România de duminică, 27 iunie. Elena Marin și Sebastian Chitoșcă au fost în pericol de eliminare din cadrul competiției din jungla dominicană.

Aflați față în față cu Daniel Pavel, cei doi Faimoși s-au descărcat în fața prezentatorului TV Daniel Pavel, mărturisind că sunt pregătiți pentru a pleca acasă, dacă așa va decide publicul.

Asa cum am spus, nu vreau sa cred ca voi pleca acasa. Vreau sa sper pana cand nu imi veti spune dumneavoastră că Survivor Romania s-a terminat pentru mine. Speranta moare ultima. E clar ca imi este greu. Nici eu, nici Zanni, nici Sebastian nu ne dorim sa plecam acasa. Dar nu imi doresc sa fiu eu cea care sa paraseasca competitia in aceasta seara.

Elena Marin: Cea mai mare emoție pe care am trăit-o în șase luni de zile. Am promit si i-am zis si Mariei că nu voi plânge, o să fiu puternică. Imi doresc sa imi amintesc de lucrurile frumoase cat si de cele mai putin frumoase din aceasta competitie. la un moment dat Maria mi-a adresat o intrebare interesanta: daca nu as fi acum aici, unde mi-ar placea sa fiu? Raspunsul ar fi tot aici. Am intrat intr-o bula unde mi-am dorit si am luptat cum am putut.

Așa cum se aștepta, Zanni a ieșit favoritul publicului, concurentul care a cumulat cele mai multe puncte din partea telespectatorilor, în echipa Faimoșilor. Echipa roșie a pierdut un coechipier de valoare: Sebastian Chitoșcă este cel care părăsește, în lacrimi, competiția din Republica Dominicană.

Strategia mea a fost sa-mi asum tot ceea ce simt si sa vad partea comica din aceasta emisiune. Chiar daca ma enervez, trebuie sa trec repede peste. Mai rad, dar ieri si azi am fost timorat. Acum ca am aflat ca m-a votat iar lumea, mi-a revenit fericirea. Ma simt foarte bine, o imbratisare din partea lor. Simt conexiunea dintre mine si cei de acasa. Le multumesc a suta, a mia oara. Eu m-am salvat, ma bucur pentru mine. Sebi e fratele meu, normal ca mi-as dori sa ramana el, dar simt ca nu e corect fata de Elena sa spun asta. Publicul va decide. Nu sunt atat de prost educat ca sa fac lucrurile de care sunt acuzat. Toata lumea vede ca lumea ma iubeste. Multi vor sa ma darame prin acuzatii nefondate. Multumesc ca m-ati votat.”, a declarat Zanni.

Fostul fotbalist de la FCSB le-a transmis un mesaj emoționant celor de acasă, înainte de a pleca de la Survivor România. Sebastian Chitoșcă a făcut un gest extraordinar față de Andrei Dascalu de la Războinici. Faimosul și-a exprimat admirația față de luptător și au făcut schimb de bandane.

Stiam, am presimtit lucrul asta. Le-am spus tuturor, si din echipa Razboinicilor si Faimosilor, ca simt ca voi pelca acasa. Ma bucur ca am ajuns pana aici, am dus steagul Faimosilor la nivel inalt, contra unor Razboinici care au aratat ca sunt Razboinici cu adevarat. Mi-am indeplinit multe obiective de cand am intrat in competitie si pana acum.

Tot ce-mi pare rau este ca nu am avut ocazia sa ma lupt cu Zannidache. Am plans, am ras in aceasta competitie. Am trecut prin lucruri prin care nu ma gandeam ca o sa trec. Ii respect pe toti de acasa care m-au sustinut. Consider ca meritam sa ajung mai departe. O parte din mine e fericita ca ma duc acasa, la familie. L-am cunoscut ca om pe Andrei, e unul dintre cei mai buni Razboinici. Mi-ar fi placut sa ajungem amandoi in finala si el sa ridice trofeul. Imi doresc ca el sa castige Survivor, le doresc bafta tuturor.