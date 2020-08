Se vinde Prima TV. Mai este un singur pas până se fac actele

Mai este un singur pas până când Prima TV se va vinde, iar teleiziunea va avea un nou deținător. Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Clever Media Transilvania SRL va prelua postul de televiziune Prima TV de la vechiu propetar, Prima Broadcasting SRL, companie aflată în reorganizare, după cum anunță insituția.

Se vinde televiziunea Prima TV. Mai este un pic până la finalizarea actelor

Se vinde televiziunea Prim TV. Până ce noul proprietar va intra îm posesie mai este un singur pas. „Clever Media Transilvania SRL este o companie ce aparține grupului deținut de domnul Adrian Tomșa, care deține mai multe investiții în România printre care canalele TV Look (Look Plus și Look Sport), AgroTV și Profit.ro, dar și paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica.

În urma analizei acestei concentrări economice, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Unde va fi publicată decizia

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial”, a anunțat Consiliul Concurenței.

După ce Consiliu Concurenței și-a dat avizul, mai urmează o singură fază: acordul din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). După aprobarea CNA, licența Prima TV va trece la noul proprietar. Primele schimbări în grila Prima TV, dar și trecerea la emisia HD, ar urma să se întâmple în această toamnă.

Actualul cumpărător este cel care a încercat și în 2019 preluarea televiziunii

După ce a fost la un pas de semnarea contractului în 2019 și tranzacția a picat, după ce creditorii au angajat și o companie de audit PwC ca să găsească un cumpărător, după ce au avut o ofertă inclusiv de la Vladimir Plahotniuc, tot fără finalitate, postul de televiziune oare că și-a găsit proprietarul.

În luna aprilie 2020, contractul a fost semnat. Compania cu care Prima TV a agreat preluarea este aceeași cu care a fost la un pas să semneze și în 2019: Clever Media, deținută de Adrian Tomșa. Anul trecut, Clever și Prima TV au stopat discuțiile, după ce postul de televiziune a angajat compania de audit PriceWaterhouseCoopers să găsească un alt potenția cumpărator.