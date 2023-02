Se topește „Ghețarul Apocalipsei”. A ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Specialiștii sunt în alertă

În cadrul unui uunui studiu publicat ini septembrie 2022 în revista Nature Geoscience, se arată care este rata de topire a ghețarului Thwaites, cauzată de încălzirea globală. Supranumit „ghețarul apocalipsei”, prăbușirea acestuia ar putea provoca o creștere teribilă a nivelului apelor. Potrivit cercetătorilor, slăbirea acestuia sugerează o topire mai rapidă a ghețarului, ceea ce ar duce la o creștere a nivelului mării. Datele publicate arată că „ghețarul apocalipsei” a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, iar specialiștii sunt în alertă.

În raportul lor, oamenii de știință explică faptul că au observat o retragere clară a ghețarului. Pe o perioadă scurtă de cinci-șase luni, în special, Thwaites s-ar fi retras brusc cu o rată de 2,1 km/an.

Thwaites a moștenit porecla de „ghețarul apocalipsei”, deoarece prăbușirea sa totală ar duce la o creștere fără precedent a nivelului apelor, care ar altera continentele. Într-adevăr, potrivit Băncii Mondiale, consecințele unei astfel de creșteri a nivelului apelor, datorate efectelor încălzirii globale, ar putea strămuta 216 milioane de oameni până în 2050.

Vezi și: Specialiștii trag un semnal de alarmă: ce se întâmplă cu ghețarii din Himalaya și cum poate fi afectată planeta

Cu toate acestea, Robert Larter a ținut să sublinieze pe contul său de Twitter că acest nume nu a fost preferat de oamenii de știință. „Încercăm să ne îndepărtăm de eticheta „ghețarul apocalipsei”, deoarece contribuția Antarcticii de Vest la creșterea viitoare a nivelului mării este încă, într-o oarecare măsură, în mâinile noastre”, a spus cercetătorul.

Conform studiilor publicate în Nature Geoscience, ghețarul Thwaites, reprezintă în prezent o incertitudine majoră pentru proiecțiile viitoare ale nivelului mării. Fundul său se adâncește în amonte până la mai puțin de 2 km sub nivelul mării, iar apa caldă, densă și adâncă furnizează căldură în cavitatea actuală a ghețarului, topind dedesubt platformele de gheață.

Împreună, aceste condiții fac ca „ghețarul apocalipsei” să fie predispus la o retragere rapidă, se mai arată în studiu, iar observațiile radar prin satelit ale schimbărilor din fluxul de gheață arată că trunchiul său a accelerat, s-a subțiat și s-a lărgit începând din 2011, în timp ce s-a înregistrat o retragere variabilă din punct de vedere spațial a liniei de fundare.

Vezi și: Imagini șocante în nordul Antarcticii. Ce a descoperit NASA cu ajutorul sateliților

Astfel de schimbări au avut loc ca urmare a reducerii sprijinului din cauza slăbirii contactului cu o creastă de mică adâncime la capătul estic al platformei glaciare, precum și a fragmentării și desprinderii ulterioare a limbii ghețarului de la un punct de fixare pe fundul mării.

În prezent, Thwaites, „ghețarul apocalipsei”, este ancorat pe crestele proeminente ale fundului mării în mai multe locuri, iar evoluția proceselor din zona de fundare este esențială pentru retragerea viitoare a gheții. Cu toate acestea, procesele care operează la marginile marine ale fluxurilor de gheață sunt slab rezolvate, ceea ce reprezintă o provocare pentru a înțelege cât de repede și prin ce mecanisme se pot retrage ghețari precum Thwaites din locurile de stabilizare a fundului mării.

Article: Seafloor observations reveal Thwaites Glacier experienced periods of rapid retreat in the last two centuries https://t.co/3E4650wSoP@agcgraham @a_wahlin @GlacierThwaites @NERCscience @NSF pic.twitter.com/T0EoSi9Np8

— Nature Geoscience (@NatureGeosci) September 5, 2022