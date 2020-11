Se schimbă cărțile de identitate. Ce date va stoca noul buletin care va conține și un cip

De anul viitor, cărţile de identitate se schimbă. Autorităţile vin cu detalii importante şi explică ce date va stoca noul buletin care va conţine şi un cip.

Cum vor arăta noile buletine

Noi informaţii legate de noul buletin cu cip vin din partea Guvernului. Cărţile de identitate simple sau electronice și pentru copiii sub 14 ani se vor schimba din august 2021, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care stabilește forma și conținutul acestora.

Conform MAI, în ceea ce priveşte cartea de identitate simplă, aceasta va avea aceleaşi dimensiuni ca cea din prezent (105mm pe 74mm). Buletinele vor fi tipărite pe o singură fată şi vor conţine:

denumirea statului;

denumirea documentului;

seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din șase cifre;

denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;

termenul de valabilitate;

fotografia titularului;

codul numeric personal;

numele de familie şi prenumele;

cetăţenia;

locul naşterii;

sexul;

domiciliul.

Lucrurile se schimbă atunci când vine vorba despre cartea de identitate electronică. Formatul va fi ID-1, care, potrivit Organizației Internaționale pentru Standardizare (Internaţional Organization for Standardization – ISO), are dimensiunile de 85,60 mm x 53,98 mm. În plus, va fi tipărită pe faţă şi pe verso în modul următor:

Faţă:

denumirea statului emitent;

tipul documentului;

numele de familie;

prenumele;

genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);

cetățenia;

data nașterii;

codul numeric personal;

numărul documentului;

data expirării valabilității;

semnătura olografă a titularului;

imaginea facială a titularului.

Pe verso:

domiciliul;

data emiterii și autoritatea emitentă;

zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);

zona cip.

Cartea electronica va conţine semnătura electronică

Un alt detaliu important despre viitoarele cărţi de identitate electronice este faptul că vor conţine şi un certificat digital pentru semnătura electronică. Acesta va fi emis de cei de la MAI şi va reprezenta echivalentul semnăturii de mână din punct de vedere legal, scriu cei de la Avocatnet.ro.

Autorităţile trebuie să mai stabilească elementele grafice de securitate, dar şi fluxul detaliat al activităţilor ncesare eliberii noilor buletine.

“Noua carte de identitate electronică va putea și trebuie să includă cardul electronic de sănătate, iar ulterior se pot adăuga orice alte servicii”, spune Marian Murguleț, secretar de stat Tehnologia Informației – Chief Information Officer (CIO) în Guvern.

Noile buletine vor avea următoarele termene de expirare:

a) 2 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;

b) 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

c) 10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani;

d) nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.