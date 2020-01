Se măresc sau nu alocațiile pentru copii? Premierul Ludovic Orban vine cu primele scuze

Urmează sau nu să fie mărite alocațiile pentru copii? Premierul a făcut mai multe precizări pe acest subiect, de un real interes pentru părinții români. În acest mod, au fost prezentate și primele scuze, nu numai în legătură cu subvențiile pentru cei mici, ci și legate de pensii.

Indemnizațiile mărite, ba chiar dublate pentru copiii din România, nu vor sosi prea curând, după cum a anunțat și primul ministru Ludovic Orban. Acesta a făcut precizările drastice în seara de luni, în cadrul unei intervenții pe un post de televiziune. Guvernul PNL își va menține poziția fermă pe care a anunțat-o încă de la finele anului trecut. Ceea ce înseamnă că alocațiile copiilor nu vor fi mărite prea curând, în 2020.

Începutul noului an nu vine cu vești prea îmbucurătoare pentru părinții din România. Ludovic Orban a transmis cu o seară în urmă că dublarea alocațiilor celor mici, o măsură forțată de guvernul PSD, nu va putea fi pusă în practică prea curând. Problema e una strâns legată de cea a găurii masive din bugetul de stat. Premierul a subliniat și faptul că o mărire a alocațiilor încă din primele luni ale lui 2020 ar fi adus cheltuieli în plus de peste 6 miliarde la buget.

„Dublarea alocațiilor pentru copii nu are practic susținere bugetară, am spus-o din capul locului”, a susținut premierul Ludovic Orban, potrivit Digi24. „Noi ne dorim creșterea alocațiilor pentru copii”, a adăugat primul ministru.

„De altfel, noi am asigurat în martie 2019 creșterea alocațiilor pentru copii la legea bugetului de stat. De ce am cerut o majorare atât de mare atunci, aproape dublarea? Pentru că PSD timp de aproape patru ani de zile nu a modificat alocațiile pentru copii, perioadă în care a existat creștere economică și a existat o rată a inflației, destul de mare. Pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare, ca urmare a inflației în cei patru ani de zile și de a beneficia de creșterea economică. Noi am avut o fundamentare la momentul respectiv, am și spus din ce bani trebuie asigurată finanțarea acestei creșteri de alocații. PSD a venit populist și a spus: mai dublăm o dată, tot în 2019, fără niciun fel de sursă bugetară și fără niciun fel de motivație. Pur și simplu, că așa au vrut mușchii lor”, a mai explicat Ludovic Orban.