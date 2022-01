Se interzice sau nu folosirea lemnului de foc în gospodării? Ministrul Tanczos Barna face marele anunț

Punctele asumate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), includ și renunțarea la folosirea lemnului pentru încălzirea gospodăriilor. Numai că, atât ministrul Energiei Virgil Popescu, cât și ministrul mediului Tanczos Barna, declară că acest lucru nu va puta fi interzis, cel puțin pentru moment. În România, la ora actuală, sunt peste 80% din locuințe în mediul rural, adică 2 700 000 de case.

Zvonul că lemnul de foc va fi interzis ar însemna pentru cei peste 80% de români din mediul rural o adevărată catastrofă.

În urmă cu câteva zile, ministrul Energiei Virgil Popescu declara că „nu va interzice lemnul pentru încălzirea locuințelor”, chiar dacă guvernul anterior semna și-și asuma toate punctele din PNRR.

Același lucru l-a confirmat și ministrul mediului Tanczos Barna, într-o intervenție recentă la B1 TV. Oficialul a dat garanții că informațiile vehiculate în spațiul public sunt doar zvonuri și că nu se pune problema interzicerii lemnului ca și resursă de încălzire.

Planul anunțat de Comisia Europeană de a renunța până în 2023 la combustibilii fosili este un desiderat acceptat unanim de statele membre, inclusiv de România. Cu toate astea, mai spune Tanczos Barna, România are nevoie de soluții viabile și de noi resurse, nu de interzicerea celor existente, peste noapte.

„Anul trecut când, alături de alte state membre precum Germania, Franța, Austria, Finlanda, am semnat o adresă către Comisie prin care am criticat draftul de strategie forestieră, am plecat tocmai de la această idee. Statele membre nu sunt la fel, nu suntem la fel ca Olanda.

Avem nevoie de alte resurse pentru a trece peste perioada de iarnă și avem alte realități în România în comparație cu Franța, Spania sau Olanda. Când strategia forestieră își propune reducerea cantităților de lemn folosite pentru încălzire, cineva trebuie să vină cu alternative, că noi avem milioane de gospodării care se încălzesc cu această resursă și nu poți să elimini de azi pe mâine această resursă” a mai declarat Tanczos Barna.