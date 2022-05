Se însoară Chef Scărlătescu? Ce s-a aflat despre relația lui cu Doina Teodoru. Fanii au fost luați prin surprindere

Mulți dintre fanii celebrului jurat de la emisiunea ,,Chefi la cuțite” așteaptă cu nerăbdare ziua cea mare în care îl vor vedea în rolul de mire. Zvonurile despre momentul în care el s-ar pune la casa sa au devenit mai intense după ce s-a aflat de relația pe care o are cu Doina Teodoru. Vedeta a venit acum cu detalii despre povestea de iubire și despre planurile de nuntă pe care le-ar avea cu iubita tinerică. Se căsătorește sau nu celebrul fost burlac din showbiz-ul românesc?

Chef Cătălin Scărlătescu simte fiorii iubirii de o vreme. După ce ani la rând nu și-a încântat fanii cu nicio prezență feminină la brațul său, acum a venit momentul și pentru destăinuiri.

Mai exact, vedeta și-a asumat anul trecut public relația cu Doina Teodoru. Actrița este cea care a reușit să îi pună inima pe jar și să se îndrăgostească la fel ca în adolescență, dar și să renunțe la discreția cu care ne-a obișnuit.

Iată că bucătarul de la Antena 1 a oferit acum chiar și câteva detalii despre planurile de nuntă pe care le are cu iubita tinerică! Juratul de la emisiunea ,,Chefi la cuțite” a declarat că nu s-a gândit momentan la oficializarea poveștii sale de iubire. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu și-ar dori asta, ci pentru că preferă ca totul să fie spontan.

El a mai recunoscut că actuala parteneră nu a fost nevoită să îl cucerească mult timp pentru că cei doi au trăit momentul și s-au bucurat unul de celălalt.

Scărlătescu însă spune că a observat cu această ocazie că nu se pricepe la alesul cadourilor. Gurile rele au susținut de-a lungul timpului că situația financiară a vedetei ar fi fost un plus consistent în inima actriței, dar nu a fost deloc așa.

„La bijuterii nu mă pricep, dar îmi vin idei pe parcurs. (..) Nu i-a luat prea mult să mă cucerească. M-a luat pe sus, așa..S-a întâmplat pur și simplu, ne-am văzut… A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva.

Eu tot timpul am fost iubit, tot timpul am fost fericit, rare sunt momentele când sunt supărat Mi-a dat Dumnezeu de toate, mi-a dat bucătărie, mi-a dat o meserie spectaculoasă, după ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televizunea unde e și mai frumos.”, a mai declarat Cătălin Scărlătescu.