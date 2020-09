Se dau bani de la stat pentru acești români. Banii intră chiar astăzi

Românii primesc sume consistente de la stat! Cum poți să beneficiezi de ele și care sunt condițiie pe care trebuie să le îndeplinești? Banii intră chiar de azi, 18 septembrie. Iată toate detaliile de care ai nevoie!

Autoritățile au instituit o schemă pentru a le aduce în prim-plan un ajutor către fermieri în contextul secetei accentuate și prelungite din perioada 2019-2020, conform avocat.net. Noua inițiativă este prevăzută de o ordonanță de urgență recent oficializată. Cererile au putut fi depuse pentru acordarea banilor preț de zece zile lucrătoare, până la jumătatea acestei săptămâni. De azi, 18 septembrie, fermierii vor putea să primească banii, arată un anunț al ministrului Agriculturii. Anul acesta agricol a început pe fondul unei secete accentuate, lucru care a afectat culturile de toamnă. Autoritățile doresc astfel să comepenseze pierderile avute prin plata unui ajutor de stat. Ajutoarele se acordă indiferent de forma fermierilor sub care activează – persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori familiale sau producătorii agricoli persoane juridice.

Banii urmează să fie dați celor care au înființat în cursul anului trecut culturi de: grâu, secară, triticale, orz, orzoaică, ovăz, rapiță. Beneficiarii sunt cei care dețin un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, suprafața calamitată fiind de peste 30% din suprafața declarată în cererea unică de plată. Tot ce au trebuit să facă fermierii a fost să depună la APIA o solicitare scrisă în acest sens, o copie a a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor plus date despre contul bancar sau de trezorerie.

Din păcate, producția medie la hectar a scăzut la toate culturile de toamnă din cauza secetei. Suma la care se ridică despăgubirile este de 1.2 mld de lei pentru fermieri. Ministerul a discutat în prealabil cu băncile pentru amânarea plății ratelor la creditele făcute de aceștia.

„La grâu am avut cea mai mare suprafaţă însămânţată, peste 80% din suprafaţa totală, de 2,9 milioane de hectare. S-a recoltat peste 89% din suprafaţă şi producţia medie la grâu este de 2,9 t/ha faţă de 4,8 t/ha în 2019. S-a diminuat cu 40% producţia medie la hectar. Dacă anul trecut am avut peste 9 mil. tone grâu, anul acesta estimările sunt de 5,5 – 5,6 mil. tone. Am discutat cu băncile un proiect normativ, un mecanism de amânare a ratelor. Ieri a am avut a doua întâlnire, iar marea majoritate este de acord, singura problema este să primim o reglementare a BNR, sper ca în urma consultărilor să le permită băncilor să dea această facilitat. Seceta a afectat fermierii şi trebuie să îi ajutăm să îşi poată relua activitatea, să nu îi falimentăm“

Adrian Nechita Oros, Ministrul Agricul­turii