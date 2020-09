Leguma care îmbogățește toți fermierii români. Un bărbat s-a întors de la muncă din Italia doar pentru a o cultiva

Dacă cei mai mulţi agricultori se plâng de recolte slabe anul acesta, este bine de ştiut că fermierii români care au ales să cultive această legumă se îmbogăţesc. Un bărbat chiar s-a întors de la muncă din Italia doar pentru a pune această afacere pe picioare!

În timp ce cei mai mulţi dintre producătorii de legume din România se plâng de recolte slabe, fermierii care au ales să planteze usturoi o duc extraordinar de bine. Se pare că leguma le aduce bani frumoşi cultivatorilor, iar programul “Usturoiul”, finanţat de Ministerul Agriculturii, a înregistrat cea mai mare creştere de la lansare. Mai exact, s-au înscris de trei ori mai mulţi agricultori decât anul trecut: peste 1.000.

Banii primiţi de la stat (3.000 de euro) sunt de mare ajutor, având în vedere că ajung să cheltuiască 6.000 de euro pentru producţia unui hectar. Cei mai mulţi îşi măresc suprafeţele sau îşi cumpără utilaje cu banii primiti, scriu cei de la StirilePROTV.ro.

Unul dintre motivele pentru care din ce în ce mai mulţi agricultori aleg să cultive usturoi este faptul că este un produs uşor de crescut, atâta timp cât sunt realizate lucrările de bază. Cum 70% din producţia mondială provine din China, zonele tradiţionale sunt mai mult decât bine venite.

Cel mai faimos usturoi din ţară se recoltează deja în Copălău, Botoşani. 150 de producători sunt doar în această comună şi dintre ei, jumătate s-au înscris în programul de finanţare mai sus amintit. Un bărbat a lăsat în urmă Italia, acum mai bine de şase ani, şi a decis să se întoarcă acasă, unde s-a apucat de agricultură.

“Este prima dată când am pus usturoi. Anul trecut am avut ceapă, varza, cartofi. Anul ăsta am încercat cu usturoiul. Până acuma n-am avut probleme, nici cu timpul, nici cu depunerea documentaţiei. A fost totul ok”, a declarat bărbatul.