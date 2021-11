Se dau 1.200 de lei de la stat pentru acești pensionari. Când vor primi banii

Vești bune pentru unii din pensionari! O categorie dintre vârstnici va putea primi 1.200 de lei de la stat. Despre ce pensionari este vorba?

PNL și PSD au agreat creșterea pensiilor cu 10% și a salariului minim la 2.550 de lei. Vești bune merg spre pensionarii cu indemnizații mici care vor primi un bonus singular de 1.200 de lei pentru facturi.

Cele două partide au convenit în ultima rundă de negocieri o serie de creșteri de pensii și alocații pentru copii de la 1 ianuarie 2022, dar și creșterea salariului minim pe economie.

Creșterea cu cel mai mare impact bugetar este în dreptul pensiilor care vor fi mărite cu 10% din prima zi a anului viitor. Tot de atunci pensia minimă se mărește de la 800 de lei la 1.000 de lei.

Impactul bugetar pentru toate aceste modificări este estimat la minimum 10 miliarde de lei. Bonusul primit de pensionarii cu pensii mici va fi plătit o singură dată în tot anul pentru a suporta creșterile de prețuri la utilități.

PNL și PSD au mai convenit ca pensionarii care au o pensie de peste 4.000 de lei vor plăti contribuții pe sănătate de 10%. Mai mult decât atât, persoanele cu handicap vor primi anual a 13-a indemnizație.

Alocațiile vor crește și ele de la 1 ianuarie, astfel:

– Pentru copiii între 0-2 ani: 600 de lei;

– Pentru copiii peste 2 ani: 243 de lei;

Marius Budăi a declarat că pensionarii nu se vor îmbogăți cu procentele crescute, dar măcar această majorare va crea un scut cât de cât în fața acestei avalanșe de prețuri.

Întrebat dacă statul poate să susțină aceste modificări în dreptul pensiilor și alocațiilor și dacă nu s-ar impune mai multă prodență, el a replicat:

„Păi, dacă nu am fi fost prudenţi, am fi propus un procent mult mai mare. Vă aduc aminte că avem două legi în vigoare, care nu au fost puse în practică de către colegii aflaţi la guvernare până acum, cele două Guverne PNL, PNL-USR şi suntem în urmă cu acele majorări şi dacă ne-am fi dus pe o chestiune de iresponsabilitate, am fi propus din prima revenirea la acele legi, cu exact acel calendar de acolo”.