Ce pensii au Eugen Cristea și Cristina Deleanu, de fapt. Câte mii de lei încasează lunar

Printre cei mai îndrăgiți actori ai generației lor, Eugen Cristea și Cristina Deleanu, acum sunt la pensie. Amândoi au cariere impresionante pe scenele teatrului românesc și în cinematografie. Pandemia le-a dat și lor planurile peste cap, dar cei doi spun că au reușit să treacă peste situație. Cu toate astea pensiile celor doi sunt extrem de mici, cei doi îndrăgiți actori dezvăluind acest lucru recent.

Eugen Cristea (69 de ani) și Cristina Deleanu (81 de ani), sunt unul din cele mai longevive cupluri de actori din România. Amândoi, au în total 104 ani de carieră. Cristina Deleanu a absolvit I.A.T.C în 1962 și de atunci a jucat pe aproape toate scenele teatrului românesc, în filme și vocea i-a putut fi auzită în producțiile de teatru radiofonic. Eugen Cristea, absolvent de I.A.T.C. în 1976, a jucat până în 1980 la Teatrul Național din Timișoara, iar din 1980, joacă pe scena Teatrului Național din București.

Eugen Cristea și Cristina Deleanu sunt astăzi pensionari, dar cu toate astea, au mai apărut pe la diferite evenimente culturale. Eugen Cristea mai joacă în diferite spectacole, inclusiv la Teatrul Masca, condus de maestrul Mihai Mălaimare, dar și în câteva proiecte independente de teatru, alături de soția sa.

Pandemia le-a afectat și celor doi modul de viață, proiectele și activitățile artistice, dar spun cei doi, au reușit în felul lor să treacă peste această situație, deloc confortabilă.

Deși cu o carieră impresionantă, Eugen Cristea și Cristina Deleanu își duc existența din pensia pe care o primesc amândoi de la statul român. În același interviu acordat Antena Stars, cei doi au recunoscut că pensia pe care o încasează, nu depășește suma de 2.000 de lei, dar nu se plâng și merg mai departe.

„Pe de altă parte, noi suntem pensionari și asta cu sau fără voia noastră, ne face să nu fim tot timpul pe scenă. Noi ne facem de lucru și am jucat în continuare, în particular sau oficial, am făcut-o și este nevoie de asta, să te exprimi, să exiști, să spui ceea ce știi mai bine sau mai rău.

Nu ne spunem pensia, dar suntem niște oameni destul se echilibrați din acest punct de vedere. Nu avem mașină, nu avem vilă, nu avem piscină, nu avem pretenții, astfel că, cheltuielile noastre sunt foarte reduse. Lucrurile la noi au stat puțin diferit, datorită unor legi care au apărut înainte și de care beneficiem. Pensiile noastre depășesc 2000 de lei”, au mai spus cei doi actori.