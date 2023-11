Se căsătorește Saveta Bogdan cu iubitul ei de 55 de ani? Adevărul despre relația lor: „E avocat” VIDEO EXCLUSIV

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Vedeta este foarte deschisă și îi place să vorbească despre viața ei, motiv pentru care a oferit și detalii despre iubitul ei. În cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, cântăreața a recunoscut că se iubește cu un bărbat de 55 ani de ani.

Saveta Bogdan se iubește cu un avocat

Saveta Bogdan este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară de la noi din țară. Artista are mereu o energie pozitivă pe scenă, face show și întreține atmosfera la fiecare spectacol și așa a reușit să își facă o mulțime de fani, care ard de nerăbdare să afle ce mai e nou în viața ei.

Saveta Bogdan nu a avut deloc noroc în dragoste, deși în plan profesional excelează. A trecut prin două divorțuri grele și acum este văduvă de 5 ani de zile, dar a dat o nouă șansă iubirii. Artista și-a deschis sufletul în cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu și a recunoscut că nu este o femeie singură.

Artista nu se ascunde și spune că se iubește cu avocatul care a ajutat-o să divorțeze. În acest moment nu locuiesc împreună, doar vorbesc și socializează ori de câte ori au ocazia. Între ei mai există și certuri, dar le depășesc și își văd de viață.

Chiar dacă acesta este mult mai tânăr decât ea, având 55 de ani, acest aspect nu i-a împiedicat să formeze un cuplu. Se înțeleg bine și își poartă de grijă unul celuilalt, dar nu au gânduri pe mai departe.

„Am un avocat, cel cu care am divorțat, afost avocatul meu la divorț. Suntem prieteni, nu stau cu el în casă, ne consultăm. De exemplu, eu când am plecat în America, pe el l-a deranjat. El a plecat în Maldive, eu în America. E mai tânăr decât mine, are 55 de ani”, a declarat Saveta Bogdan pentru Playtech.

Ce spune fiica despre relația mamei sale

Saveta Bogdan are o relație foarte strânsă cu fiica sa din America. Deși aceasta este foarte departe de ea, o vizitează ori de câte ori are ocazia, iar aceasta se asigură că mamei ei nu îi lipsește nimic și are parte de o bătrânețe liniștită.

Artista ne-a recunoscut că fiica ei știe de relația cu avocatul și nu are nimic împotrivă, ci chiar este încântată de ideea că mama ei are pe cineva. Saveta Bogdan spune că fata sa mereu a sfătuit-o să își găsească un partener de viață, ca să scape de singurătate și să nu își piardă mințile.

Interpreta de muzică populară spune, însă, că nu suferă de singurătate, pentru că nu are timp. Are o viață foarte activă, găsește mereu ceva de făcut, are numeroase spectacole și apariții la TV, motiv pentru care nu a simțit lipsa unui bărbat în casa ei.

„Fiica mea mereu mi-a zis: Mamă, nu sta singură în casă, că o iei razna. Nu o iau razna, că nu am timp să o iau razna. Pentru că eu sunt veșnic ori la televiziuni, ori la spectacol. Seara ies la restaurant, nu am timp să mă odihnesc”, a mai spus artista.

Cum este Saveta Bogdan ca soție

Saveta Bogdan a trecut prin două căsătorii eșuate, deși de fiecare dată credea că a găsit bărbatul vieții sale. Artista recunoaște că a greșit și ea foștilor ei soți, dar nu i-a înșelat sau să le facă rău. Spune, însă, că a fost o femeie cicălitoare, foarte geloasă, ceea ce a contribuit la despărțire.

Le recomandă tuturor femeilor din această generație să nu fie geloase dacă vor să aibă o familie fericită. Consideră că o soție bună nu trebuie să fie cicălitoare și să caute ceartă din orice, ci să rezolve problemele în liniște, să asigure o comunicare bună și să își facă soțul să o iubească, nu să îl îndepărteze de ea cu un comportament nepotrivit.

„Dacă vrei să îți întemeiezi o familie, nu trebuie să fii geloasă. Nu trebuie să stai cu gura pe el toată ziua. Trebuie să știm să punem frâu gurii noastre, să nu fim exagerate, geloase. Dacă a întârziat, să nu-l întrebăm unde a stat, să-l întrebăm când e cu capul limpede. Să fim mereu cu zâmbetul pe buze. Eu am făcut greșelile astea. Am fost cicălitoare”, ne-a mai spus Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan este o femeie cu principii și spune că are pretenții de la partenerul ei de viață, căruia nu este dispusă să îi accepte orice. Chiar dacă este înțelegătoare, nu ar ierta niciodată minciuna. Vrea ca omul de lângă ea să fie sincer și să îi spună totul în față, fără să se ascundă, pentru că urăște să fie prostită.

A divorțat de al doilea soț tocmai din cauza faptului că a mințit-o. Bărbatul a înșelat-o și chiar a făcut un copil cu o altă femeie, motiv pentru care ea a decis să îl părăsească. Atunci când și-a dat seama de ce a fost în stare să îi facă, nu a mai vrut să țină un asemenea om în viața ei.