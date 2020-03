Evoluția lui Ianis Hagi, precum și viitorul acestuia la Glasgow Rangers sunt analizate de presa din Scoția, în această perioadă în care fotbalul este pus pe „hold” în aproape toată lumea. Scoțienii au dat deja verdictul și putem afla ce au de gând cei de la Rangers în privința fotbalistului român.

Scoțienii au dat verdictul. Ce vrea să facă Glasgow Rangers cu Ianis Hagi

Ajuns la începutul acestui an la Glasgow Rangers, unde este împrumutat de la formația belgiană Genk, Ianis Hagi a fost analizat în amănunțime de un reputat jurnalist britanic, Jonathan Radcliffe. Acesta a făcut un apel către managerul Steven Gerrard și a argumentat de ce Rangers ar trebui să-l cumpere pe fotbalistul român la vară, suma pentru un transfer definitiv fiind de 5 milioane de euro, deși la un moment dat s-a vehiculat și varianta cu 6,5 milioane.

Într-un material realizat pentru portalul FootballFanCast.com, jurnalistul a enumerat mai multe despre jocul și calitățile lui Ianis Hagi, menționând că managerul grupării scoțiene nu ar trebui să stea prea mult pe gânduri.

Radcliffe menționează golurile marcate de Ianis și creativitatea sa arătată deja în teren: „Ianis Hagi a marcat deja trei goluri și a oferit două pase de gol de când a ajuns în Scoția. Comparat cu alți coechipieri, cifrele lui Hagi sunt extrem de interesante. În afara atacantului Alfredo Morelos, Ianis Hagi este singurul jucător care a marcat mai mult de un gol în Europa League pentru Rangers, și are o medie de 1.3 pase cheie pe meci, al treilea din echipă, dar peste Ryan Kent, jucătorul adus de Rangers de la Liverpool pentru 9 milioane de euro – el are o medie de doar 0.9 pe meci. În mod clar, Ianis este o piesă importantă la mijlocul terenului prin creativitatea sa – un lucru esențial pentru a continua la Rangers”.

Ianis Hagi, o achiziție ieftină pentru scoțieni. „Pentru 5 milioane de euro, Rangers nu își permite să-l piardă!”

Jurnalistul britanic își continuă analiza amplă asupra lui Ianis Hagi și precizează că acesta ar putea fi o achiziție ieftină pentru scoțieni, în condițiile în care suma de 5 milioane de euro nu este una atât de mare pentru un club de talia lui Rangers.

„Are deja 10 meciuri în naționala mare a României și a marcat de două ori la Campionatul European U21. Este un jucător cu pedigree și nu doar pentru că tatăl său este legendarul Gheorghe Hagi. Toate acestea fac din zvonul opțiunii de cumpărare de 5 milioane de euro o afacere absolută. Pentru acest preț, Rangers nu își permite să-l piardă”.

O concluzie la care a ajuns Radcliffe este că Ianis Hagi este versatil și ambidextru, lovind la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu dreptul: „A jucat pe postul de mijlocaș central ofensiv 57 de meciuri, a înscris 23 de goluri și a oferit 14 pase decisive. Chiar și așa, în scurta sa carieră, Ianis Hagi a mai evoluat pe diferite posturi. Poate juca atât aripa dreaptă, cât și stânga, al doilea atacant, dar și mijlocaș central tipic, demonstrând că este un jucător extrem de versatil.

În plus, își folosește ambele picioare, ceea ce înseamnă că nu are un picior mai slab și unul mai puternic, de care să depindă. Este înzestrat din punct de vedere tehnic și nu poate fi pus sub presiune din pricina piciorului cu care manevrează balonul”, menționează jurnalistul britanic în aanliza sa.