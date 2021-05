”Scorpia” de la Chefi la cuțite, acuzații grave. Cum își terorizează vecinii, de fapt VIDEO

Cunoscuta Amalia de la Chefi la cuțite primește acuzații grave. Ce se întâmplă în viața fostei concurente de la îndrăgita emisiune de gătit? Bucătăreasa își terorizează vecinii. Cum le strică liniștea acestora?

„Scorpia” de la Chefi la cuțite își terorizează vecinii

Amalia Bellantoni se află într-un scandal continuu pe oriunde ar păși. Aceasta pare că are ghinionul alături tot timpul, iar după conflictul în care a fost agresată de câțiva vecini acuzațiile se întorc tocmai împotriva acesteia.

Pe premisa hoțul strigă hoțul, Amalia nu se lasă mai prejos și nu mai ține cont de liniștea din casele celor care locuiesc alături de ea, spun cei din apropiere. Vecinii au depus plângeri peste plângeri la adresa ei.

Fosta concurentă de la Chefi al cuțite a făcut potecă la Poliție și susține că nici măcar nu știe de ce este acuzată. Mai mult decât atât, locatarii o amenință că o vor da afară din propria casă dacă nu își va închide în curând afacerea.

„Doamna avocat a început să mă jignească în mijlocul secției de Poliție, să spună că sunt mincinoasă, că sunt inculpată, c sunt penală, că am cazier. De când a venit această doamnă, i-a bulversat pe acești oameni cu care am conviețuit pentur mai bine de 10 ani, pe care i-am ajutat. Am devenit batjocura celor care trebuiau să investigheze”, a declarat, revoltată, Amalia Bellantoni la Xtra Night SHow, de la Antena Stars.

În replică, avocata unei perechi de soți care locuiesc lângă restaurantul deținut de blondină a declarat foarte evaziv că urmează ca dovezile să fie atașate la dosar, iar pe baza acestora urmează să plătească în consecință: „O să revenim cu un punct de vedere oficial, cu dovezi, iar de acolo vor reieși toate acuzațiile în cauză.”

A fost bătută în plină stradă