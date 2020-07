Școala de șoferi 2020. Cât costă, de fapt, școala de șoferi. Prețurile în funcție de categorie

Școala de șoferi 2020. Iată cât costă, de fapt, școala de șoferi anul acesta pentru fiecare categorie și ce trebuie să știi. Categoriile pentru care viitori candidați pot opta sunt menționate mai jos.

Școala de șoferi 2020. Prețuri pentru Categoria A

Pentru un permis de tip Categoria A (AM, A1, A2, A), candidații interesați trebuie să achite o taxă care poate varia între 1.000 de lei și 1.400 de lei.

Școala de șoferi 2020. Prețuri pentru Categoria B

De departe cea mai căutată însă, este și cea mai variată din punct de vedere al ofertelor și al prețurilor. Cei interesați în Categoria B vor fi nevoiți să scoată din buzunar între 1.000 și 2.200 de lei. De asemenea, prețul are și o variație în funcție de tipul de mașină ales de candidat.

Școala de șoferi 2020. Prețuri pentru Categoria D

În cazul acestei categorii, prețul poate ajunge chiar și până la 5.000 de lei pentru cei cu permis categoria D.

5000 lei – cu permis categoria B

2300 lei – când posedă categoria C şi/sau D1 cu vechime mai mică de 1 an

2200 lei – când posedă permis de conducere categoria C şi/sau D1 cu vechime mai mare de 1 an

De asemenea, în cazul Categoriilor C și CE, prețul poate ajunge până la 3.100 de lei.

Categoria C, CE – 3.100 lei (când posedă categoria B cu vechime sub un an)

Categoria C, CE – 3.000 lei (când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an)

Categoria – 2.700 lei (când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an)

Reguli noi la școlile de șoferi

Școala de șoferi se ocupă de instruirea teoretică și practică a candidaților pentru obținerea unuia dintre permisele de conducere existente, clasificate pe categorii (AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).

După lunile de pauză provocată de epidemia de coronavirus, scolile de șoferi și-au reluat activitatea, dar cu reguli noi. Astfel, adaptările școlilor de șoferi la noile vremuri presupune cursurile de legislație cu un număr mic de persoane, tocmai pentru a fi respectată distanțarea fizică, iar în ceea ce privește cursurile practice și elevul și instructorul sunt nevoiți să poarte măști de protecție și mănuși.