Te pregătești de școala de șoferi? Iată cât de mult vor crește, de fapt, prețurile

Vin vești proaste pentru tinerii care vor să obțină permisul de conducere. Tarifele pentru școala de șoferi ar putea crește cu până la 20%, după cum atrag atenția instructorii auto. Aceștia nu au încasat niciun ban timp de două luni, iar acum au fost nevoiți să facă investiții serioase, pentru a putea primi din nou elevi.

Școala de șoferi s-ar putea scumpi cu 20%

Școlile de șoferi nu mai pot lua același număr de cursanți pe care îl aveau înainte de pandemia de coronavirus. În plus, măsurile de siguranță sunt foarte importante, pentru a nu se răspândi infecția de coronavirs. Astfel, școlile de șoferi au fost nevoite să se adapteze.

„În ceea ce privește secretariatul, am distanțat scaunele, să păstrăm distanța de 1 metru jumătate între mese, vor intra numai trei elevi. Avem și aceste panouri de plexiglas între elevi și secretare, pentru a păstra distanța, dezinfectant pe fiecare masă, pixuri pentru elevi tot timpul dezinfectate”, explică Vlad Lubinschy, instructor auto, pentru digi24.ro.

Reguli noi pentru școala de șoferi. Siguranța împotriva virusului este pe primul loc

În plus, au apărut modificări și în mașina-școală. Instructorul și elevul sunt despărțiți de un perete de plexiglas. Acesta este subțire și flexivil, dar îi ține în siguranță. În plus, instructorul are acces la volan, dar și la schimbătorul de viteze. Elevul se dezinfectează atunci când intră în mașină, masca de protecție este obligatorie, iar acesta își dezinfectează și volanul, apoi pleacă în siguranță de pe loc.

”Pe viitor s-ar putea resimți creșterea prețului, vă dați seama că toate aceste materiale trebuie să se regăsească undeva. O să fie creșteri undeva, între 10 și 20 la sută, spune instructorul auto”, iar elevii care au făcut această pauză de două luni ar putea fi nevoiți să-și cumpere câteva lecții în plus.