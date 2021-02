Anul școlar 2020-2021. Schimbări majore la examenele din vară. Anunțul oficial

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației a spus că examenele naționale de anul acesta ar trebui să fie adaptate la contextul actual generat de pandemia de coronavirus.

Astfel, Sorin Cîmpeanu a afirmat că Evaluarea Națională și Bacalaureatul ar trebui să fie susținute în conformitate cu situația actuală în care se află învățământul din țara noastră, din cauza pandemiei de coronavirus. El a spus că ar fi nedrept ca elevii să fie evaluați ca și când procesul de învățare nu s-ar fi modificat deloc pe parcursul acestui an școlar.

”Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei”, a spus Sorin Cîmpeanu.