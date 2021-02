Schimbări în clasamentul WTA. Simona Halep, afectată după Australian Open

Sunt schimbări în clasamentul WTA, iar Simona Halep este afectată după Australian Open. Astfel că jucătoarea româncă de tenis mai coboară o poziție în clasamentul WTA, conform rezultatelor obținute la Australian Open 2021.

Prin urmare, începând de luni, Simona Halep va fi numărul 3 WTA, întrecută fiind de jucătoarea japoneză pe nume Naomi Osaka. Tot în acest clasament, jucătoarea de tenis de origine americană, Serena Williams, urcă patru locuri și ajunge astfel pe locul 7, cu 650 de puncte în plus. În ce o privește pe românca Bianca Andreescu, aceasta urcă și ea o poziție și este pe locul 8, în timp ce Aryna Sabalenka și Petra Kvitova pierd câte două locuri. Mai mult, Jennifer Brady face un salt de 11 poziții și ajunge pe 13. Iată cum arată un top 10 WTA

Ashleigh Barty 9.186 puncte

Naomi Osaka 7.835

Simona Halep 7.255

Sofia Kenin 5.750

Elina Svitolina 5.370

Karolina Pliskova 5.205

Serena Williams 4.915

Bianca Andreescu 4.905

Aryna Sabalenka 4.810

Petra Kvitova 4.571

Amintim că Simona Halep a fost eliminată de Serena Williams chiar în sferturile Australian Open, cu scorul 3-6, 3-6.

”N-am apucat să citesc nimic legat de Serena, nu cred că se va retrage. A trecut supărarea după meciul cu Serena, sunt ok acum. Mă bucur că am făcut un rezultat bun, nu este un rezultat mic un sfert de finală la un Grand Slam, primul din an.

Serviciul nu m-a ajutat aproape deloc la meciul cu Serena. Am avut o atitudine negativă, nici asta nu m-a ajutat atât de mult. Vreau să mă odihnesc câteva zile, apoi voi vedea. În mod normal urmează turneul de la Dubai„, a declarat Simona Halep, la revenirea în țară, de la Australian Open.