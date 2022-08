Schimbarea uriașă din noul an școlar 2022/2023. Anunțul oficial, toți elevii trebuie să afle

Schimbarea uriașă din noul an școlar 2022/2023! Pe 24 august s-au încheiat dezbaterile publice cu privire la noua lege a educației. Dar asta nu înseamnă că s-au terminat discuțiile dintre Sorin Cîmpeanu și ceilalți factori din sistem. Printre discuțiile avute astăzi s-au stabilit viitoarele norme de desfășurare a anului școlar 2022/2023, care începe pe 5 septembrie. O modificare extrem de importantă a fost anunțată la finalul ședinței Comisiei de Dialog Social de astăzi, de la Ministerul Educației. Este vorba de schimbarea uriașă din noul an școlar 2022/2023.

Sorin Cîmpeanu și schimbarea uriașă din noul an școlar 2022/2023

În cursul acestei dimineți a avut la Ministerul Educației, ședința Comisiei de Dialog Social. În urma acestor întâlniri, spune ministrul, în acord cu partenerii de dialog social, s-au luat mai multe decizii privind următoarele puncte importante:

Proiect de Ordin privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023; Proiect de Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023; Proiect de Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2023; Proiect de Ordin privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; Proiect de Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2023-2024.

La finalul ședinței, și cerută de ceva vreme de majoritatea celor implicați, a fost decizia referitoare la mediile claselor V-VIII, care până acum se luau în calcul la mediei de admitere la liceu. Conform celor publicate de ministru pe pagina sa de Facebook, s-a decis următorul aspect:

„În acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională.”, anunță Sorin Cîmpeanu.

Anunțul este oficial și va intra în vigoare din acest an școlar

Eliminarea mediilor pentru clasele V-VIII la calculul admiterii la liceu era cerută de ceva vreme de reprezentanții elevilor și a părinților.

Schimbarea uriașă din noul an școlar 2022/2023, vine ca punct din reforma anunțată de ministru, încă de la finele anului trecut, și va intra în vigoare, sub forma unui Ordin de Ministru, din acest an școlar.

Un alt aspect, la fel de important, regăsit la punctul trei, mai spune ministrul, a fost stabilit, după cum urmează: