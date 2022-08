Veste importantă pentru elevii din România. Ministrul Educației a făcut anunțul despre burse

Ministrul Educației a făcut anunțul despre burse. Sorin Cîmpeanu a explicat în funcție de ce criterii și cum se vor acorda sumele de bani repartizate școlilor pentru elevi. Explicațiile liberalului vin la scurt timp după ce acesta a informat că pentru anul școlar 2022-2023, bugetul pentru burse este de zece ori mai mare decât în anul 2020.

Se dau bani de la stat pentru elevii români, de zece ori mai mulți. Ministerul Educației, reprezentat de către liberalul Sorin Cîmpeanu, a aprobat bugetul pentru bursele școlare din anul școlar 2022-2023. Sumele de bani care ar trebui să ajungă la elevii din familii cu o situație financiară precară, precum și la cei care fac performanță sunt de zece ori mai mari decât în urmă cu doi ani de zile, potrivit politicianului amintit.

Ministrul Educației a explicat, în cadrul unei dezbateri organizate de PNL Brașov, în funcție de ce criterii se vor acorda bani elevilor. Află în rândurile următoare care va fi, concret, mecanismul de acordare a banilor pentru elevi.

Trebuie precizat, în primul rând, că fiecare instituție de învățământ din România va primi bani de la Guvern pentru acordarea burselor școlare. Conducerea școlii va decide căror elevi și în funcție de ce criterii se vor acorda banii acestora. Fiecare instituție va primi de la stat 1.000 de lei/elev de ciclu gimnazial, potrivit precizărilor ministrului.

În primă fază, potrivit proiectului de lege a învățământului preuniversitar, sumele de bani ar fi fost trebuit să fie repartizate astfel: 400 lei/ elev de ciclu primar, 900 lei/ elev de ciclu gimnazial, 1.500 lei/elev de ciclu liceal, 3.000 de lei/ elev de ciclu profesional.

„Am aplicat următorul sistem: nivelul de la care se lua bursă era 8.50 sau 9.50. Explicația o știți foarte bine, da? Înainte de criza sanitară, de 8.50 erau 14-15% din elevii din România. În anul 2021 au fost 53%.

Am avut ideea pe care mi-am asumat-o: tezele cu prezență fizică, eu am spus – ultimul bastion în calea irelevanței notelor. Am spus și am crezut în lucrul acesta. Realitatea a demonstrat că logica mea nu a fost bună. De ce? Am avut teze cu prezență fizică și n-am mai avut 53% dintre elevii României peste 8.50, am avut exact 60%. (…)