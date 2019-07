Schimbarea și reînnoirea permisului de conducere. Care sunt noile reguli pentru șoferi

Anunț important pentru șoferi! Ministerul Sănătății a informat noile reguli pentru schimbarea și reînnoirea permisului de conducere.

Schimbarea și reînnoirea permisului auto de conducere. Noile reguli se aplică deja

Ministerul Sănătății a dat un act normativ prin care modifică modul în care o anumită categorie de persoane poate obține sau reînnoi permisul de conducere. Totodată, se impun și câteva restricții în privința autovehiculelor pe care le pot conduce. Este vorba despre persoanele cu deficiențe. Potrivit actului normativ, publicat marți în Monitorul Oficial, respectiv Ordinul MS nr. 1.049/2019, oamenii cu deficiențe de auz pot conduce numai mașini mici ori motociclete și doar dacă acestea sunt dotate cu oglinzi mai mari. De menționat este că măsurile cuprinse în actul normativ al MS se aplică deja.

Așadar, cei care doresc eliberarea ori reînnoirea permisului și au probleme mari de auz la ambele urechi trebuie să-și schimbe mașinile. Persoanele care se află în această situație sunt obligate să își monteze oglinzi mai mari decât cele cu care a venit mașina standard. În ordinul MS se arată: „Solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari”.

Actul normativ MS nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui automobil prevede două grupe de șoferi: grupa 1 și grupa 2. Dată fiind situația, șoferii cu permise de conducere din categoriile A, A1, A2, B, B1 și BE sunt încadrați în grupa 1, iar șoferii automobilelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E sunt încadrați în grupa 2. Așadar, oamenii cu deficiențe majore de auz, care nu pot fi corectate, nu pot conduce decât motociclete – motorete, scutere etc – și autoturisme, nu și camioane ori ale mașini mari. De precizat este și că ordinul MS nr. 1.049/2019 mai prezintă drept model și fișa medicală care trebuie completată odată cu solicitarea de eliberare ori reînnoirea permisului auto.