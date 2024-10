Schimbarea pe care Dana Budeanu a observat-o la Valeriu Gheorghiță. Ce intervenție și-ar fi făcut medicul chiar înainte de nunta cu Monica Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiță a îmbrăcat, în weekend, pentru a doua oară în viața lui costumul de mire. Acesta s-a căsătorit cu Monica Bîrlădeanu, iar nunta lor a fost intens mediatizată. Mulți au remarcat că doctorul și-a lăsat barbă, dar nu este singura schimbare pe care a făcut-o înainte de marele eveniment, potrivit Danei Budeanu.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au avut parte de nunta visurilor lor în weekend. Cei doi au planificat evenimentul timp de aproape un an și s-au asigurat că totul va fi perfect. Actrița a arătat spectaculos în două rochii de mireasă, dar nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos.

Mirele a purtat un smocking negru, foarte elegant, și a făcut câteva schimbări în ceea ce privește look-ul în ultimul timp. Una dintre cele mai evidente este aceea că și-a lăsat barbă și arată complet diferit față de perioada în care apărea la televizor, în pandemie, în calitate de coordonator al campaniei de vaccinare.

Un alt detaliu, remarcat de Dana Budeanu, a fost că Valeriu Gheorghiță și-ar fi refăcut dantura înainte de nuntă. ”Asta cu Șoșo e ca să nu ne bunghim că Gheorghită și-a pus dinți înainte de nuntă! Nu stă nici garnizoană degeaba”, a scris Dana pe Instagram, în contextul candidaturii anulate a Dianei Șoșoacă.

Comentariul cu privire la dantură nu a fost singurul făcut de creatoarea de modă. Dana Budeanu nu a rămas indiferentă nici la momentul cu valsul mirilor, care a circulat intens pe rețelele de socializare. Aceasta a spus, în stilul caracteristic, că Valeriu Gheorghiță a luat lecții de dans și că merită ca actrița să ia numele lui de familie după nuntă, pentru ”sacrificiul” făcut pe ringul de dans. ”Propun ca pentru lecțiile cu dansu’ miresei, Vali să fie recompensat și de azi înainte pe Moni s-o cheme Gheorghiță. Nu?”, a scris Dana Budeanu, într-o altă postare.

În ciuda acestor comentarii, Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au bucurat din plin de cea mai importantă zi din viața lor și au trăit la maximum fiecare clipă, alături de invitații lor, după cum a declarat ulterior mireasa, pe rețelele de socializare.

”Dragii noștri, pe (foarte scurt) cam așa a fost la nuntă noastră. Am dansat mai mult decât am făcut-o toată viață mea, dar cea mai frumoasă parte a fost să mă întâlnesc pe ringul de dans cu oameni care trăiau cu bucurie momentul nostru. Un cvartet de coarde întâmpina oaspeții, apoi ne-a cântat Maria Buză care e efectiv o legendă – de-o suplețe artistică și un talent de neegalat. Am cântat cu toții pe Direcția 5 și-am dansat pe multe din piesele cu care am crescut. Decorul a fost absolut fabulos, iar Roxana Onaca și Aprilia Ivănescu merită toate aplauzele pentru cele 9 luni de lucru la proiectul nostru. Vă îmbrățișăm cu toată inima!”, a transmis actrița, alături de o filmare de la nuntă.