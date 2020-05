Schimbare totală pentru Lucian Mândruță! A luat decizia după 17 ani, în plină pandemie

Lucian Mândruță a trecut prin clipe ”grele”, pline de fum, în plină pandemie de coronavirus. Starea de urgență și distanțarea socială l-au schimbat total pe fostul prezentator de televiziune. A fost nevoie de o pandemie ca să facă din Lucian Mândruță un adevărat…gospodar.

Lucian Mândruță a luat decizia după 17 ani, în plină pandemie, să-și cumpere un grătar

Fosta vedetă a Antenei 1 a scris pe pagina sa de socializare cum l-a afectat pe el pandemia de coronavirus și auto-izolarea. A recunoscut cu mâna pe inimă că înainte era ca un animal sălbatic, iar acum trăiește în captivitate. Dar ce a pățit Lucian Mândruță, de a ajuns la asemenea cugetări? Ei bine, a fost nevoit să facă de unul singur un grătar pentru familia sa, pe care o puteți vedea în Galeria Foto.

„În 17 ani de când stau în casa actuală, o clipă nu mi-a trecut prin cap să mă uit măcar la raionul de grătare, d-apoi să cumpăr şi sa instalez unul în curte. Am luat cel mai ieftin şi mai mic grătar şi-am făcut cu totul 12 mici, pe care i-am împărţit la patru.

”Azi sunt un prizonier”

Plus câte o bere de cap de locuitor. Şi cum stăteam eu aşa, cu furculiţa peste drăcia aia fierbinte, am realizat un lucru: am fost domesticit. Am fost un animal sălbatic, acum trăiesc în captivitate. Am fost un spirit liber, legat de cele lumeşti printr-un fir subţire de pizze şi burgeri. Am fost un om care putea trăi zile întregi cu brânză, roşii şi pepeni. Şi după aia a venit virusul.

Azi sunt un prizonier care întoarce micul de pe o parte pe cealaltă, tot aşa cum condamnatul dintr-o închisoare de maximă securitate se întoarce la fiecare cinci metri, când se plimbă în curtea interioară. Am făcut mici. La gratar. Cu mâinile mele. N-am citit, n-am scris cugetări pe facebook, n-am făcut niciun video pseudo-înţelept. Am făcut mici. Şi-am simţit nevoia să vă spun chiar eu, ca să nu aflaţi de la vecini!’’, a scris Lucian pe pagina sa de socializare.