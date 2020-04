Câți copii are Lucian Mândruță. Jurnalistul nu pierde ocazia să se laude cu ei în public FOTO

Lucian Mândruță este unul din jurnaliștii foarte cunoscuți, cel puțin în ultima perioadă, datorită postărilor sale de pe facebook, dar și pentru emisiunile realizate la DIGI FM, dar puțină lume știe că vedeta este foarte mândră de familia și mai ales de copii săi.

Lucian Mîndruţă nu prea vorbește public despre familie, despre soţie şi copii. Cu alte cuvinte nu prea l-am auzit povestind prea des. Soţia sa este medic, Ioana, şi împreună au doi copii minunaţi, pe Matei şi Mihai. Vedeta declară că are o viaţă obişnuită, ca toţi românii, dincolo de apariţiile televizate, de anii întregi de jurnalism, de cariera pe care şi-a clădit-o într-o lungă perioadă de timp, dar și departe de scandalul de acum câțiva ani când a fost acuzat și prins înșelându-și soția.

Lucian povestește că de fiecare dată când ajunge acasă, copiii săi îl aşteaptă cu braţele deschise. Vedeta a încercat până acum să nu fie expuși public, astfel că cei doi băieți nu sunt cunoscuţi publicului larg. Băieţii au crescut mult, sunt adolescenţi care merg la licee de top, părinţii investind în educaţia lor pentru un viitor de succes. Matei şi Mihai au şi pasiuni, iubesc să meargă în vacanţe, mai ales la munte, fiind pasionaţi de schi, dar şi de drumeţii. Lucian povestește că în fiecare vară preferă plimbările pe mare, chiar şi cu iahtul, alături de cei doi băieți.

În această perioadă Lucian, având în vedere că este această situație de fapt, încearcă să stea cât mai mult cu cei doi băieți, dar este îngrijorat și de ce se întâmpă cu Ioana, care este medic neurolog și este expusă în fața unei posibile infecții cu covid-19. Nu cu mult timp în urmă povestea despre acest lucru pe facebook, într-o postare emoționantă.

”M-am trezit la patru, de grijă. Soţia mea, pe la 6. S-a spălat şi-a facut bagajul: haine pentru câteva zile, în caz că trebuie să rămână la serviciu mai multe zile şi nopţi. În bagaj intră şi o mască. A primit-o cadou ieri de la cineva. Atât are, una singură. Soţia mea e medic. Lucrează la un spital din Bucureşti. În fiecare zi vede 10, poate 20 de pacienţi. Cum e la neurologie, poate că e mai ferită. Dar dacă unul cu durere de cap ajunge la ea crezând că-i accident cerebral şi de fapt e corona? Asta e întrebarea, şi nu avem un răspuns la ea.

Nimeni nu are. Îmi aduc aminte căacum o lună ne uitam amândoi la televizor la medicii chinezi, înfofoliţi din cap până-n picioare în combinezoane speciale. Şi chiar discutam: băi, da’ ce organizaţi sunt ăştia, ce isterie…Şi după aia am aflat c-a murit şi-un medic tânăr. Şi ne-a trecut un fior. Ieri seară am început să discutăm planuri de criză. Ce bani mai avem fiecare, pe ce carduri, şi să ne dăm unul altuia PIN-urile, în caz de ceva…Înţelegeţi? Şi totuşi, azi s-a trezit la 6, s-a îmbrăcat, şi-a luat bocceluţa de criză şi-a plecat spre spital. Fără să crâcnească. Fără să se gândească vreo clipă la o alternativă la această datorie. Am vrut să vă spun şi vouă asta. Că poate ţineţi minte până data viitoare când vă înjuraţi doctorii.”, a scris Mîndruţă pe o reţea de socializare.