Schimbare radicală pentru Simona Halep. Totul e clar acum

Simona Halep se bucură din plin de tenis, iar acest lucru se poate simți din cele mai recente declarații ale sale. Deși acum ceva timp le spunea jurnaliștilor că atunci când se va retrage din tenis va lua distanță față de tot ce reprezintă sportul alb, iată că acum Simona Halep s-a răzgândit.

Dubla campioană de Grand Slam originară din Constanța a mărturisit, recent, că gândurile de a se lăsa de sportul care a consacrat-o sunt tot mai departe. Motivul este unul simplu, spune ea. Se pare că Simona Halep a început să se bucure din nou de tenis, motiv pentru care are de gând să mai rămână o perioadă îndelungată de timp în joc.

„Se schimbă treaba asta cu ‘fără tenis’. Încep să îmi doresc din ce în ce mai mult să rămân în tenis, am început să gust tenisul fără presiune și fără stres, îmi place mult mai mult. E departe să mă gândesc ce voi face, pentru că, imediat după ce mă voi lăsa de tenis, îmi doresc să am copii, iar după orice e posibil. Orice are legătură cu tenisul e realizabil pentru mine.” a declarat Simona Halep la Telekom Sport.