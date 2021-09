Noul antrenor al Simonei Halep, prima reacție după anunțul sportivei. Ce vrea să schimbe

După ce Simona Halep a anunțat numele noului antrenor, în persoana lui Adrian Marcu, acesta a făcut primele declarații despre colaborarea cu jucătoarea noastră. Astfel, el a anunțat care este obiectivul său și ce anume vrea să schimbe.

Adrian Marcu este noul antrenor al Simonei Halep. După ce a analizat bine jocul acesteia din ultima perioadă, el a venit cu niște idei de schimbare, în ce privește jocul acesteia. Cei doi se cunosc bine, întrucât au mai colaborat cu ani în urmă. Astfel, noul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu, a anunțat că obiectivul lui este să o transforme pe Simona Halep într-o jucătoare mai agresivă.

”Am așteptări ca ea să joace cât mai bine în următoarea perioadă și să revină la forma foarte bună. Vreau să câștige cât mai multe meciuri, ca să poată să revină în clasament.

Ideea de bază este să joace concursurile mari foarte bine. Normal că are (la ce lucra – n.red.), trebuie să mai îmbunătățească pentru că de la an la an trebuie să îmbunătățești și tu. Toate celelalte jucătoare progresează și atunci și tu trebuie să progresezi și să fii din ce în ce mai bun.

Mi-aș dori ca Simona să joace un pic mai agresiv, ea fiind o jucătoare de viteză și o jucătoare care termina punctele mai repede decât a jucat în ultimul timp.

Sunt ferm convins că poate să joace mai agresiv și să își impună jocul ei, nu să joace la așteptare și la partitura adversarelor. Încercăm să îmbunătățim ceva, am așteptări ca ea să reușească să facă ceea ce ne dorim împreună și dacă reușește normal că sunt ferm convins că vor veni și rezultate bune”, a spus Marcu pentru HotNews.ro.