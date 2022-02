Schimbare radicală pentru Brigitte și Florin Pastramă. Lui Cătălin Măruță nu i-a venit să creadă ce fac zilnic, la cafeaua de dimineață

Brigitte Pastramă a împlinit azi vârsta de 45 de ani și se declară mândră de anii săi. Deși a recunoscut că viața nu i-a rezervat mereu momente frumoase, ea crede că fiecare experiență mai puțin bună a ajutat-o să devină omul de azi. Brigitte a fost invitată azi în emisiunea La Măruță, unde a dezvăluit cum s-a schimbat viața sa.

Brigitte Pastramă a venit azi în platoul emisiunii La Măruță unde a vorbit despre încercările și regretele din viața sa, dar și despre cum i-a schimbat viața credința în divinitate.

„Nu am covid, celălalt test îl tot fac dar nimic deocamdată. Mă bucur de cei 45 de ani, ma mandresc cu experiența mea de viata. Am greșit, m- am ridicat cu fruntea sus și sunt fericita azi. Am învățat ca trebuie să învăț din greseli si sa ma incred cat mai mult in Dumnezeu. Cred ca nimic nu este intamplator si pentru orice incercare eu îi mulțumesc.

De multe ori facem greșeli fără sa ne dam seama: nu am avut răbdare, am renunțat prea ușor. Am gresit in urma cu cinci ani cand am suferit ca am fost inselata, si am crezut ca pot face si eu la fel, trebuia sa lupt mai mult, sa ma rog mai mult.

Acum sper să lupt mai mult ca să il mențin pe soțul meu. Nu mai vreau sa renunț, Dumnezeu mi-a dat o nouă șansa la familie. Au fost perioade mai grele și din cauza faptelor care nu au depins de mine, am avut probleme si de natura spirituală, am avut si problema juridică. S-a facut oricum mare tam-tam, postul vostru este singurul pe care nu l-am somat, pentru că mă deranjează minciunile.

Inclusiv mama mea m-a sunat, foarte speriată, plângea. Problema o vor rezolva avocații mei, am copii care se pot speria, am o mamă cardiacă”, a spus Brigitte Pastramă.