Brigitte Pastramă, reacție halucinantă după ce Louis Vuitton a dat-o în judecată: ‘Nimeni nu ne-a spus că e ilegal’

Brigitte Pastramă are probleme cu legea, iar de data acesta este vorba despre un proces cu celebra casă de modă Louis Vuitton. Francezii au dat-o în judecată pe frumoasa brunetă, după ce vedeta și soțul ei au comercializat măști contrafăcute, pe care era inscripționat logoul unor designeri renumiți. Reacția fostei doamne Năstase, când a aflat decizia judecătorească.

Brigitte și Florin Pastramă trec prin momente grele, după ce faimoasa casă de modă Louis Vuitton i-a dat în judecată pentru că s-au folosit de imaginea brandului pe câteva măști contrafăcute, pe care vedetele le-au comercializat în plină pandemie.

Brigitte Pastramă a avut o reacție incontrolabilă, în momentul în care s-a trezit într-un proces cu celebrul brand francez. Vedeta de la Antena Stars a răbufnit și a început să plângă, apărându-se în fața acuzațiilor celor de la Louis Vuitton.

Bruneta susține că nu știa faptul că vinderea măștilor cu logo-ul brandului internațional este considerată o infracțiune. Soția lui Florin Pastramă vindea măștile inscripționate cu logo-ul unor branduri celebre la prețul de 9,9 lei.

„Încercarea pe care noi am avut-o a fost tocmai datorită faptului că Dumnezeu ne iubește. Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban.

Nu vândusem apartamentele, toate lucrurile erau închise și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar, și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci vinzi pentru că este interpretabil.

Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat.”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.