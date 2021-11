Cum a fost surprins Florin Pastramă în parcarea unui magazin din București. Ce i-a făcut Brigitte Sfăt FOTO EXCLUSIV

Brigitte și Florin Pastramă au o relație cu năbădăi. S-au îndrăgostit după ce vedeta a divorțat de Ilie Năstase, iar de atunci trăiesc sub același acoperiș și își împart treburile, ca în orice cuplu. Doar că, recent, paparazzi Playtech-Impact i-au susprins pe cei doi în ipostaze neașteptate.

După trei ani de relație, Brigitte și Florin Pastramă mai au hopuri în relația lor de iubire. De-a lungul căsniciei lor, au traversat multe momente fericite, dar și clipe mai puțin plăcute, care erau cât pe ce să-i despartă. De curând, cuplul a fost surprins în parcarea unui magazin celebru din Capitală, iar gesturile celor doi spun care este, de fapt, relația lor.

Recent, Brigitte și Florin Pastramă au anunțat că merg la psiholog, pentru bunul mers al mariajului lor. Se înțeleg ok, dar mereu este loc de mai bine. Vedetele recunosc că mai există tachinări în intimitate. De altfel, toată lumea știe că, încă din emisiunea „Ferma” de la Pro TV, au avut o poveste de dragoste cu năbădăi.

Paparazzi Playtech-Impact i-au găsit pe Brigitte și Florin Pastramă împreună la cumpărături, în Metro Băneasa. Deși cei doi sunt căsătoriți și afirmă că se iubesc, în magazin și în afara acestuia, cei doi au afișat mai degrabă o relație șefă-angajat. După ce au umplut cu vârf cărucioarele, Brigite s-a urcat în Porsche și a plecat, lăsându-l pe Florin să se lupte singur cu marfa. Se pare că 52-ul din brațul lui Florin îl ajută mult pe acesta la manipularea greutăților (Vezi FOTO în GALERIE).

Florin Pastramă spune că este mulțumit de viața pe care o are acum alături de Brigitte, după cum a și mărturisit.

„Chiar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis-o pe Brigitte, a fost ca Făt-Frumos. Cât alții creșteau în 10 ani, eu am crescut într-un an spiritual. Sunt foarte bine, sunt foarte fericit și nu mai am viața pe care am avut-o până la 40 de ani, în care totul se încadra numai la bani, aveam bani și totul se cumpăra. Am înțeles că lucrurile astea nu sunt importante, cele mai importante sunt sufletul și credința, iar atunci totul vine de la Dumnezeu. Dacă Brigitte nu era o persoană impulsivă, cu siguranță nu m-aș fi schimbat”, a spus Florin Pastramă, potrivit Spynews.