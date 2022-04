Schimbare radicală de look pentru Gabriela Cristea. Cum arată vedeta acum FOTO

Gabriela Cristea și-a făcut o schimbare radicală de look. Prezentatoarea de la Antena Stars a apelat la un hairstylist pentru tunsoarea cea nouă, iar rezultatul a fost pe placul fanilor săi. Prezentatoarea de la Mireasa – Capriciile Iubirii s-a tuns și le-a prezentat noul look și fanilor săi de pe Instagram.

Gabriela Cristea nu mai arată așa cum știai, pentru că și-a făcut o nouă tunsoare de care se simte tare mândră.

„Me, the new one! (nr. eu, cea nouă)”, a notat Gabriela Cristea în descrierea postării de pe Instagram, cu zeci de mii de aprecieri.